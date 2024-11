V Belehrade premiér Fico zdôraznil územnú celistvosť Srbska a ponúkol aj pomoc pri prístupových rokovaniach s EÚ

Nezávislá a suverénna politika

Starostlivosť o slovenskú komunitu

21.11.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico počas oficiálnej návštevy Belehradu ubezpečil Srbsko, že Slovensko rešpektuje jeho územnú integritu. „Rešpektujeme územnú celistvosť a integritu Srbska, pokiaľ ide o Kosovo, nikdy vás nezradíme,“ povedal Fico v dialógu s prezidentom Srbskej republiky Aleksandarom Vučičom.Zároveň premiér oznámil, že Slovensko sa plánuje vrátiť s vojakmi do mierovej misie KFOR v Kosove. „Pôjde o rozhodnutie, ktoré môže napomôcť k objektívnemu obrazu toho, čo sa momentálne v Kosove deje,“ povedal premiér. Podľa Roberta Fica sa stretli politici, ktorí presadzujú nezávislú, suverénnu politiku založenú na princípoch medzinárodného práva.„Politiku, ktorá nie je zasahovaním do vnútorných záležitostí inej krajiny. Politiku, ktorá rešpektuje každú krajinu, akou cestou sa rozhodla ísť,“ dodal premiér na tlačovej besede s prezidentom Srbska.Premiér tiež ponúkol pomoc Srbsku počas jeho prístupových rokovaní s Európskou úniou a spomenul možnosti spolupráce v oblasti jadrovej energetiky. Fico sa tiež poďakoval za starostlivosť o slovenskú komunitu žijúcu v Srbsku.„Sú to Slováci, ktorí milujú Srbsko, milujú krajinu, v ktorej žijú, a zachovávajú si aj tradície z rodnej krajiny,“ vyhlásil premiér. Diskutovalo sa aj o zlepšení infraštruktúry v oblastiach so slovenskou komunitou.Počas návštevy otvoril Fico aj ekonomické fórum, na ktorom sa podpísalo Memorandum o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Obchodnou komorou Srbska. Slovenského premiéra sprevádzali podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák , podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková , ako aj minister zahraničných vecí