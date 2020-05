V Belgicku definitívne ukončili futbalovú sezónu, pokúsia sa dohrať aspoň pohár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako mesiac trvalo v Belgicku definitívne potvrdenie o predčasnom ukončení futbalovej sezóny 2019/2020. Správna rada miestnej najvyššej futbalovej súťaže síce už v úvode apríla rozhodla o tom, že Jupiler League už nebude pokračovať, no až v polovici mája to potvrdilo aj valné zhromaždenie ligy.Definitívne je aj to, že majstrovský titul získal klub FC Bruggy a poradie v tabuľke prerušenej súťaže je považované za konečné. Verdikt ohľadom ukončenia sezóny v Belgicku bol už len otázkou času, keďže premiérka tejto krajiny Sophie Wilmesová v prvej polovici mája informovala o tom, že až do konca júla sú zakázané všetky športové podujatia. Dôvodom všetkého je pandémie koronavírusu, ktorá v polovici marca stopla takmer celý športový svet.Tím FC Bruggy by mal v nasledujúcej sezóne zastupovať Belgicko v Lige majstrov, miestenku v skupinovej časti si prostredníctvom kvalifikácie môže vybojovať aj druhý Gent. Ďalšie tri miesta má Belgicko pre Európsku ligu. Klub Waasland-Beveren z dna tabuľky zostúpil o jednu ligovú úroveň nižšie.Belgičania tiež potvrdili, že sa pokúsia dohrať aspoň národný pohár, do jeho finále sa prebojovali FC Bruggy a Antverpy. Tento súboj by sa mohol konať v úvode augusta, tesne pred štartom nového súťažného ročníka Jupiler League.