Z hokejového analytika sa stal štatista ochorenia Covid-19, jeho údaje využívajú aj v Bielom dome

Yu vytvára štatistiky o vývoji pandémie

Založil portál CovidProjec-tion

O údaje prejavil záujem aj Trump

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 - Všeobecne to funguje tak, že koronavírusový efekt zastavil nielen šport po celom svete, ale aj väčšinu ľudí, ktorí v tejto brandži pracovali. Neplatí to o mužovi menom David Yu. Uznávaný hokejový analytik založil spoločnosť Sportlogiq, s ktorou spolupracuje väčšina tímov NHL.Lenže prišla pandémia koronavírusu a spolu s NHL sa zastavili aj štatistiky, ktoré produkovali "živé" zápasy.Yu sa však rýchlo preorientoval a namiesto výpočtu tabuliek jednotlivých herných činností na ľade vytvára grafické vízie vývoja počtu nakazených novým koronavírusom v Severnej Amerike. A jeho odhady využívajú aj najvyšší predstavitelia krajiny v Bielom dome."Prekážalo mi, že viacerí americkí predstavitelia vrátane prezidenta Trumpa informovali ľudí na základe nesúrodých informácií o šírení nákazy. Veľkou chybou napríklad bolo domnievať sa, že počty obetí klesnú rovnako rýchlo ako vystrelili nahor. Bolo treba začať využívať metódy na výpočty presnejších odhadov. Aj takto som sa rozhodol pomáhať ľuďom v čase, keď sa nemôže hrať hokej," uviedol Yu pre portál Sportsnet, poukázal na to aj server idnes.cz.Yu nie je expert na epidémie ani infekčné choroby. Je iba štatistik, ktorý vychádza vo svojich výpočtoch z verejne dostupných informácií a spracúva reálne fakty.Dlhoročný fanúšik Winnipegu Jets založil portál CovidProjec-tion, kde núka Američanom objektívne predpovede o chorobnosti COVID-19.Z nich sa napríklad dá vyčítať, že súčasný počet obetí klesne z dvoch tisícok na polovicu približne na prelome mája a júna.Rovnako vytvoril aplikáciu VolunteerAtlas, ktorá združuje kanadských dobrovoľníkov v boji s koronavírusom."Snažím sa len o to, aby v prúdiacich informáciách o nákaze existoval nejaký systém a mohli sa efektívnejšie využívať. Ak moje výpočty využíva už aj administratíva Bieleho domu, teší ma to o to viac," vraví ešte nie 33-ročný americký analytik čínskeho pôvodu."Ukazuje sa, že jeho predpovedné modely fungujú. Takmer presne predpovedal vrchol pandémie vo väčšine amerických štátov aj to, čo potom nasledovalo. Príklad tohto hokejového analytika ukazuje, že máme veľa talentovaných ľudí v rôznych oblastiach života spoločnosti, ktorí majú ambície pomáhať," uviedol biológ Carl Bergstrom.