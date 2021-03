V Belgicku opäť narástol počet nových prípadov ochorenia COVID-19, vláda prijíma prísny lockdown

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Belgicko opätovne zavádza prísny lockdown v reakcii na znepokojujúci rast počtu nových prípadov ochorenia COVID-19. Belgický premiér Alexander De Croo uviedol, že variant koronavírusu , ktorý prvý raz identifikovali vo Veľkej Británii, si na zdravotnom stave obyvateľstva krajiny vyberá vysokú daň. Počet potvrdených prípadov infekcií totiž za posledný týždeň stúpol o 40 percent a počet hospitalizácií sa po dlhom stabilnom období zvýšil o 28 percent.„Je ťažké prijať takéto rozhodnutie," povedal premiér po núdzovom rokovaní s regionálnymi lídrami. „Som však presvedčený, že zlomíme túto tretiu vlnu," dodal.Na základe nových vládnych príkazov školy a univerzity od pondelka prerušia prezenčné štúdium, ale materské školy zostanú otvorené. Normálne vyučovanie na školách by sa malo podľa vlády obnoviť 19. apríla po veľkonočných prázdninách.Podľa nových pravidiel, ktoré začnú platiť od stredy večera, môžu zostať otvorené aj obchody s inými ako základnými tovarmi, ale zákazníci si budú musieť vopred rezervovať návštevu, aby ich dovnútra pustili. Kaderníctva a kozmetické salóny musia opäť zatvoriť prevádzky na štyri týždne, a to do 25. apríla.