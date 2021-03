V Bratislave sa už sčítalo viac ako 380-tisíc ľudí, najrýchlejší sú obyvatelia Jaroviec

Rusovce i Čunovo majú sčítaných 80 percent

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - V Bratislave sa už sčítalo viac ako 380-tisíc ľudí, najviac sčítaných má mestská časť Jarovce. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová „Aktuálne je sčítaných 382 100 Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Najlepšie si v sčítaní vedú z menších mestských častí Jarovce, ktoré dnes prekročili hranicu 90 percent, Rusovce a Čunovo, kde je sčítaných viac ako 80 percent obyvateľov,” uviedla hovorkyňa.Z väčších mestských častí má najviac sčítaných obyvateľov Dúbravka, Petržalka a Karlova Ves, ktoré sčítali viac ako 76 percent z trvalo bývajúcich obyvateľov. „Ostatné mestské časti sa percentuálne pohybujú v rozmedzí 70-80 percent," doplnila.„Máme jedinečnú možnosť napraviť sčítanie obyvateľov v Bratislave, ktoré sa pred desiatimi rokmi nepodarilo. Ďalšia takáto možnosť sa nám naskytne opäť až o desať rokov, preto prosím všetkých, ktorí sa ešte nesčítali, aby si našli pár minút a pomocou jednoduchého online dotazníka tak urobili," apeluje primátor Matúš Vallo Pre Bratislavu je tohtoročné sčítanie veľmi dôležité, nakoľko má možnosť sčítať obyvateľov nanovo a získať spravodlivé financie, o ktoré bola ukrátená pri poslednom sčítaní v roku 2011. „Bratislava môže tohtoročným sčítaním získať až desať miliónov eur ročne, za ktoré by mesto mohlo napríklad vysadiť 13-tisíc stromov, opraviť 111-tisíc metrov štvorcových ciest a chodníkov alebo postaviť 13-20 kilometrov cyklotrás v kombinácii intravilán a extravilán," konštatuje magistrát.Nakoľko epidemická situácia nedovoľovala mať stacionárnych asistentov, ktorí by vykonávali asistované sčítanie, od apríla by malo byť postupné dosčítavanie obyvateľov, keď by asistenti chodili na požiadanie do domácností (napr. k seniorom) a pomáhali im sčítať sa. Presné informácie, ktoré budú v súlade s nariadeniami hlavného hygienika, zverejní Štatistický úrad SR v najbližších dňoch.„Tí, ktorí nemajú možnosť sčítať sa, nemusia sa obávať, pretože práve toto obdobie dosčítavania im umožní sčítať sa za pomoci mestských častí a ich asistentov až do 31.októbra," vysvetľuje samospráva a dodáva, že do konca marca je stále priestor na elektronické sčítanie, čo je najrýchlejšie a zároveň aj najpohodlnejšie.