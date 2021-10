V Belgicku stúpli denné počty infikovaných až o 75 percent, krajina uvažuje o sprísnení opatrení

Lockdown zaviesť neplánujú

Deti musia chodiť do škôl

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ukazovatele šírenia koronavírusu v Belgicku stúpajú, čo vládu v utorok donútilo k zvažovaniu opätovného uvalenia niektorých protipandemických opatrení, ktoré zmiernila len pred niekoľkými týždňami.Denný počet infekcií v 11-miliónovej krajine minulý týždeň vzrástol o 75 percent. Počet hospitalizácií sa zvýšil o 69 percent na 102 denne. Mierne stúpol aj počet úmrtí, a to v priemere na 13 denne.S cieľom zastaviť tento trend vláda a regionálni predstavitelia majú v priebehu utorka rozhodnúť o opätovnom posilnení protipandemických opatrení, hoci neplánujú lockdown. Úrady uvažujú o rozšírení povinností nosiť rúška a COVID pasy. Naliehavosť rozhodnutia je taká veľká, že rokovanie o opatreniach urýchlili o tri dni.Pravidlá nosenia rúšok a niektoré iné opatrenia v Belgicku uvoľnili len začiatkom tohto mesiaca, ale čiastočne by ich mohli obnoviť. Minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke však povedal, že drastické opatrenia sú zatiaľ vylúčené.„Bary a reštaurácie zostanú otvorené. Deti musia chodiť do školy, to je dôležité. Ale možno sa vrátime k rozsiahlejšiemu noseniu rúšok,“ povedal minister v pondelok večer pre verejnoprávnu vysielaciu spoločnosť VRT.Podobné diskusie sa uskutočňujú aj v susednom Holandsku. Tamojšia vláda požiadala expertov o radu, či je potrebné, aby opäť zaviedla protipandemické reštrikcie v dôsledku prudkého rastu počtu infekcií. Tempo pribúdania nákaz v Holandsku patrí k najrýchlejším v Európe.