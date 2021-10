Spoločnosť LANXESS rozširuje možnosti ohňovzdorných domácich spotrebičov

Spoločnosť LANXESS rozširuje svoj sortiment nehorľavých plastov



Materiály s certifikátom VDE na testovanie žeravým drôtom na konečnom výrobku



Vysoká odolnosť voči plameňom ponúka väčšiu voľnosť pri navrhovaní komponentov



Potenciálne vhodné pre elektromobily





Vysoká odolnosť proti bludnému prúdu a predĺženie pri pretrhnutí

Ďalšia zmes PBT s vynikajúcou odolnosťou voči žeravému drôtu

Potenciál použitia v systémoch nabíjania batérií vozidiel

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnych plastoch

26.10.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa štúdie výskumnej spoločnosti GfK sa predaj technického spotrebného tovaru v roku 2020 zvýšil napriek pandémii koronavírusu. Dopyt po domácich spotrebičoch zostáva tiež silný, pretože mnohí spotrebitelia čoraz viac investujú do vybavenia svojich domovov. V dôsledku toho rastie dopyt po nehorľavých plastoch, ktoré spĺňajú medzinárodnú normu IEC/EN 60335-1 o požiarnej odolnosti komponentov domácich spotrebičov, ako sú napríklad umývačky riadu. V reakcii na topodľa tejto normy.Najnovším prírastkom tohto radu špeciálnych plastov je bezhalogénový, nehorľavý Durethan BKV30FN34, ktorý je určený predovšetkým pre používateľov, ktorí z bezpečnostných dôvodov uprednostňujú test žeravým drôtom na konečnom výrobku v súlade s prísnymi podmienkami a požiadavkami normy pre domáce spotrebiče (Test žeravým drôtom na konečnom výrobku, IEC 60695-2-1)."Táto zmes polyamidu 6 ponúka obrovské bezpečnostné rezervy vďaka svojej vysokej odolnosti voči plameňom. To otvára väčšiu voľnosť pri geometrickom navrhovaní komponentov," hovorí Alexander Radeck, špecialista na nehorľavé plasty z obchodnej jednotky High Performance Materials (HPM).Odolnosť tohto nového polyamidu 6 voči žeravému drôtu už bola certifikovaná Nemeckým zväzom elektrotechniky, elektroniky a informačných technológií VDE s hodnotou GWIT 775 °C pre hrúbky stien od 0,4 do 3,0 mm (teplota vznietenia žeravého drôtu, IEC 60695-2-13). Ďalšou výhodou tohto materiálu je jeho vysoká odolnosť 600 V (CTI A, Comparative Tracking Index, IEC 60112), ktorá znižuje riziko skratov a porúch spôsobených bludnými prúdmi. To umožňuje konštruktérom vytvárať kompaktnejšie elektrické a elektronické moduly, čo následne znižuje veľkosť konečného výrobku. Plast, ktorý je vystužený z 30 % hmotnosti krátkymi sklenenými vláknami, má tiež vysoké predĺženie pri pretrhnutí."To znamená, že napríklad zásuvné diely, ktoré sú z vizuálnych dôvodov o niečo hrubšie, sa nedeformujú a nelámu skôr, ako zapadnú na miesto," hovorí Radeck.Ďalšou zmesou určenou na testovanie žeravým drôtom na konečnom výrobku je Pocan TFN4230. Táto zmes PBT+PET (polybutylén/polyetyléntereftalát) sa už používa v mnohých sériových aplikáciách a bola certifikovaná VDE s hodnotou GWIT 775 °C (0,4 až 3,0 mm). Materiál ponúka nielen vysokú odolnosť voči zmiešavaniu, ale aj vynikajúcu rozmerovú stabilitu."Obe tieto zlúčeniny chceme použiť v krytoch, mikrospínačoch a konektoroch pre spotrebiče, ako sú práčky, sušičky a umývačky riadu. Zaujímavý potenciál však vidíme aj v celom rade elektrických a elektronických komponentov pre elektromobily - najmä v systémoch nabíjania batérií," dodáva Radeck.Podrobnejšie informácie o nehorľavých zmesiach spoločnosti LANXESS, ako aj o typoch materiálov špeciálne optimalizovaných na testovanie žeravým drôtom, nájdete na stránke flame-retardancy.lanxess.com Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis