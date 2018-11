V Belgicku vyšetrujú korupciu vo futbale, niekoľkých prepustili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. novembra (TASR) - Belgické úrady v piatok prepustili rozhodcu, ktorého zadržiavali v súvislosti s vyšetrovaním celoplošného korupčného škandálu. Podľa belgických médií bol Bart Vertenten jediný rozhodca, ktorého vyšetrovali.Prokuratúra uviedla, že ho sudca prepustil, Vertenten sa však nemôže stýkať s ďalšími osobami, ktoré sú podozrivé v súvislosti so škandálom a nemôže vycestovať do zahraničia. V stredu prepustili z väzenia aj ďalšie tri osoby, ktoré sú spojené s futbalovým klubom Mouscron. Boli to hráčski agenti Karim Mejjati, Dragan Siljanoski a partnerka iného agenta Maria Bogojevská.Škandál v Belgicku je spojený s ovplyvňovaním zápasov a praním peňazí. V októbri uskutočnila polícia 44 domových prehliadok ako aj prehliadky v sídlach klubov.