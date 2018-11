Slovenský zápasník Salkazanov zdolal Ukrajinca Borutu a je vo finále

semifinále: Tajmuraz Salkazanov (SR) - Oleksii Boruta (Ukr.) 9:0



finále: Salkazanov - Bajev (Rus.)



Bukurešť 16. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení Tajmuraz Salkazanov sa prebojoval do finále MS do 23 rokov v Bukurešti vo voľnom štýle v hmotnostnej kategórii do 70 kg a má istú medailu. V piatkovom semifinále si poradil s Ukrajincom Oleksiim Borutom bez straty bodu 9:0. V boji o zlato sa stretne s ruským reprezentantom Davidom Bajevom.