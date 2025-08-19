Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

19. augusta 2025

V Bielom dome sa nehovorilo o územných ústupkoch Ukrajiny voči Rusku, vyhlásil Macron


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Rokovania Bieleho domu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa netýkali odstúpenia ukrajinského územia Rusku, vyhlásil v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na otázku novinárov, či ...



trump_russia_ukraine_war_18605 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Rokovania Bieleho domu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa netýkali odstúpenia ukrajinského územia Rusku, vyhlásil v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron.


Na otázku novinárov, či americký prezident Donald Trump nepovedal, že pre bezpečnostné záruky pre Ukrajinu zo strany USA sú potrebné ústupky, Macron odpovedal: „Nie, o tom sa vôbec nediskutovalo. Zďaleka nie.“

Macron zároveň povedal, že nijaká budúca mierová dohoda medzi Kyjevom a Moskvou nemôže obmedziť veľkosť ukrajinskej armády. Dodal, že Trump a európski lídri sa zhodli na potrebe „robustnej ukrajinskej armády, ktorá dokáže odolať akémukoľvek pokusu o útok“.


Zdroj: SITA.sk - V Bielom dome sa nehovorilo o územných ústupkoch Ukrajiny voči Rusku, vyhlásil Macron © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Putin a Trump podľa Kremľa hovorili o zvýšení úrovne zástupcov Ruska na rokovaniach s Ukrajinou

