Utorok 19.8.2025
Denník - Správy
19. augusta 2025
V Bielom dome sa nehovorilo o územných ústupkoch Ukrajiny voči Rusku, vyhlásil Macron
Rokovania Bieleho domu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa netýkali odstúpenia ukrajinského územia Rusku, vyhlásil v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na otázku novinárov, či ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Rokovania Bieleho domu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa netýkali odstúpenia ukrajinského územia Rusku, vyhlásil v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Na otázku novinárov, či americký prezident Donald Trump nepovedal, že pre bezpečnostné záruky pre Ukrajinu zo strany USA sú potrebné ústupky, Macron odpovedal: „Nie, o tom sa vôbec nediskutovalo. Zďaleka nie.“
Macron zároveň povedal, že nijaká budúca mierová dohoda medzi Kyjevom a Moskvou nemôže obmedziť veľkosť ukrajinskej armády. Dodal, že Trump a európski lídri sa zhodli na potrebe „robustnej ukrajinskej armády, ktorá dokáže odolať akémukoľvek pokusu o útok“.
Zdroj: SITA.sk - V Bielom dome sa nehovorilo o územných ústupkoch Ukrajiny voči Rusku, vyhlásil Macron © SITA Všetky práva vyhradené.
