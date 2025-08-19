Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

19. augusta 2025

Putin a Trump podľa Kremľa hovorili o zvýšení úrovne zástupcov Ruska na rokovaniach s Ukrajinou


Poradca Kremľa Jurij Ušakov prostredníctvom ruskej tlačovej agentúry TASS informoval, že ruský vodca v pondelok telefonicky hovoril s americkým prezidentom. „Vladimir Putin a Donald Trump vyjadrili podporu ...



Zdieľať
russia_victory_day_12167 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Poradca Kremľa Jurij Ušakov prostredníctvom ruskej tlačovej agentúry TASS informoval, že ruský vodca v pondelok telefonicky hovoril s americkým prezidentom. „Vladimir Putin a Donald Trump vyjadrili podporu pokračovaniu priamych rokovaní medzi delegáciami Ruska a Ukrajiny,“ uviedol Ušakov.


V tejto súvislosti sa diskutovalo najmä o tom, že by bolo potrebné preskúmať možnosť zvýšenia úrovne zástupcov ukrajinskej a ruskej strany, teda tých zástupcov, ktorí sa zúčastňujú na spomínaných priamych rokovaniach," vyjadril sa poradca Kremľa.

Po rokovaniach Bieleho domu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a niekoľkými európskymi lídrami Trump oznámil, že telefonoval Putinovi a „začal pripravovať“ stretnutie medzi ukrajinským a ruským lídrom. Prezident Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa priamo s ruským vodcom. „Potvrdil som, a všetci európski lídri ma podporili, že sme pripravení na bilaterálne stretnutie s Putinom,“ povedal ukrajinským médiám.


Zdroj: SITA.sk - Putin a Trump podľa Kremľa hovorili o zvýšení úrovne zástupcov Ruska na rokovaniach s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
V Bielom dome sa nehovorilo o územných ústupkoch Ukrajiny voči Rusku, vyhlásil Macron
<< predchádzajúci článok
Trump oznámil, že začal organizovať schôdzku Putina a Zelenského

