Utorok 19.8.2025
19. augusta 2025
Putin a Trump podľa Kremľa hovorili o zvýšení úrovne zástupcov Ruska na rokovaniach s Ukrajinou
Poradca Kremľa Jurij Ušakov prostredníctvom ruskej tlačovej agentúry TASS informoval, že ruský vodca v pondelok telefonicky hovoril s americkým prezidentom. „Vladimir Putin a Donald Trump vyjadrili podporu ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Poradca Kremľa Jurij Ušakov prostredníctvom ruskej tlačovej agentúry TASS informoval, že ruský vodca v pondelok telefonicky hovoril s americkým prezidentom. „Vladimir Putin a Donald Trump vyjadrili podporu pokračovaniu priamych rokovaní medzi delegáciami Ruska a Ukrajiny,“ uviedol Ušakov.
„V tejto súvislosti sa diskutovalo najmä o tom, že by bolo potrebné preskúmať možnosť zvýšenia úrovne zástupcov ukrajinskej a ruskej strany, teda tých zástupcov, ktorí sa zúčastňujú na spomínaných priamych rokovaniach," vyjadril sa poradca Kremľa.
Po rokovaniach Bieleho domu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a niekoľkými európskymi lídrami Trump oznámil, že telefonoval Putinovi a „začal pripravovať“ stretnutie medzi ukrajinským a ruským lídrom. Prezident Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa priamo s ruským vodcom. „Potvrdil som, a všetci európski lídri ma podporili, že sme pripravení na bilaterálne stretnutie s Putinom,“ povedal ukrajinským médiám.
Zdroj: SITA.sk - Putin a Trump podľa Kremľa hovorili o zvýšení úrovne zástupcov Ruska na rokovaniach s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.
