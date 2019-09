V. Bilčík sa stal predsedom delegácie EP pre vzťahy s Čiernou Horou

Na archívnej snímke Vladimír Bilčík. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Brusel 26. septembra (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (SPOLU - občianska demokracia), bol vo štvrtok v Bruseli zvolený za predsedu delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Čiernou Horou.V praxi to znamená, že Bilčík, ktorý v EP zastupuje Európsku ľudovú stranu (EPP), bude v nasledujúcich rokoch viesť parlamentné stretnutia v Bruseli, Štrasburgu a Podgorici zamerané na vzťahy s parlamentom tejto západobalkánskej krajiny ašpirujúcej na členstvo v EÚ.Bilčík je jediným slovenským europoslancom, ktorému sa podarilo získať post šéfa niektorej z delegácii EP s tretími krajinami. A to aj napriek tomu, že zastáva iba svoj prvý mandát v EP.O situácii v partnerských krajinách a o vzťahoch medzi EÚ a jej partnermi diskutujú členovia delegácii na pravidelných zasadnutiach v Bruseli a Štrasburgu. Delegácie tiež organizujú medziparlamentné schôdze, kde majú možnosť diskutovať o otázkach priamo s volenými zástupcami krajín, na ktoré sa zameriavajú.uviedol Bilčík.Upozornil, že EP potrebuje živý parlamentný dialóg s partnermi v Čiernej Hore a musí im na ich ceste do Únie pomáhať.dodal europoslanec.Význam tohto postu ocenil aj Ivan Štefanec (KDH), šéf slovenskej delegácie vo frakcii EPP. Podľa jeho slov ide o ďalší úspech frakcie ľudovcov v europarlamente.odkázal Štefanec.Čierna Hora je všeobecne považovaná zana členstvo v EÚ spomedzi všetkých kandidátov z krajín západného Balkánu. Doteraz sa jej vyjednávačom podarilo otvoriť 32 z celkového počtu 35 prístupových kapitol, pričom tri z nich boli dočasne uzavreté.(spravodajca TASR Jaromír Novak)