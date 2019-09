Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Londýn 26. septembra (TASR) - Produkcia áut v Británii sa v auguste zvýšila prvýkrát po 15 mesiacoch poklesu. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).Podľa údajov SMMT výroba automobilov v Spojenom kráľovstve v auguste medziročne vzrástla o 3,3 %. Továrne totiž tento rok v auguste nezastavili výrobné linky pre údržbu, lebo jej termín presunuli na začiatok apríla, ktorý mal byť podľa pôvodného plánu prvým mesiacom po brexite.Ani zvýšenie výroby v auguste však neodkázalo vyrovnať značné straty v produkcii zaznamenané v apríli. SMMT spresnilo, že v auguste 2019 bolo vyrobených iba o 2903 vozidiel viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka.Mike Hawes, generálny riaditeľ SMMT, v tejto súvislosti vyhlásil, že aj keď je rast v automobilovom sektore vždy vítaný, augustové údaje len nakrátko zamaskovali trend v tomto odvetví. A tým je vytrvalý pokles produkcie a čoraz silnejší globálny", ktorému odvetvie čelí pre napätie v medzinárodnom obchode, masívne zmeny technológií a politickú a hospodársku neistotu v Británii v súvislosti s brexitom.Údaje SMMT ďalej ukázali, že výroba áut pre domáci trh vzrástla v auguste o 15,2 % a ich produkcia na export sa zvýšila o 0,6 %.Ani tieto čísla však nezakryli pretrvávajúcu slabosť na hlavných svetových trhoch britských automobiliek, keďže ich export do Číny za prvých osem mesiacov roka sa prepadol až o 43,8 %, vývoz do USA klesol o 9,1 % a do Európskej únie (EÚ) o 13,7 %.Celková produkcia áut v Británii v období január - august sa znížila o 17 % a prvýkrát po piatich rokoch nedosiahla hranicu jeden milión vozidiel, uviedlo združenie.SMMT opakovane žiadalo vládu, aby zabezpečila brexit s dohodou, s cieľom udržať konkurencieschopnosť domácich automobiliek a pracovné miesta.Hawes pripomenul, že už len samotná hrozba brexitu bez dohody podkopala investície. A potenciálne zavedenie ciel, meškanie na hraniciach a ďalšie administratívne zaťaženie poškodia konkurencieschopnosť ostrovných automobiliek.