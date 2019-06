V boji proti horúčavám na Zemplíne pomáhajú aj mestské samosprávy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zemplín 11. júna (TASR) – Občania na Zemplíne majú možnosť spríjemniť si pobyt v rozpálených mestách. Poslúžia na to rozprašovače vodnej hmly a tiež pravidelné polievanie mestských komunikácií.V Michalovciach sa s horúčavami rozhodli popasovať pravidelným kropením pešej zóny. Ako TASR informovala hovorkyňa mestského úradu Iveta Palečková, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce tak robia trikrát denne a využívajú na to zásadne úžitkovú vodu. Občania tiež podľa jej slov majú na pešej zóne k dispozícii niekoľko pitných fontán.Ako pre TASR uviedol riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc, rozprašovač vodnej hmly inštalovaný na Námestí slobody pri Fontáne lásky bude v prevádzke od stredy 12. júna. Od utorka pravidelne polievajú pešiu zónu.Ďalší rozprašovač nainštalujú v stredu (12. 6.) v Snine. Spríjemniť pobyt v meste si vďaka nemu budú môcť občania pri fontáne pred mestským úradom.V Strážskom sa o zvlhčovanie centra mesta a tiež mestských komunikácií postarajú pracovníci Mestského podniku služieb, a to trikrát denne.Vo Vranove nad Topľou slúži na osvieženie vzduchu v zrekonštruovanom centre mesta fontána, občania majú k dispozícii aj fontány pitné. V prípade neustávajúcich horúčav má mesto v pláne aj postrekovanie mestských komunikácií, TASR o tom informoval Marcel Kopčo z referátu výstavby, dopravy a životného prostredia mestského úradu.V Sobranciach i v Medzilaborciach zatiaľ žiadne opatrenia proti páľave na uliciach nepodnikajú. Ak sa teplota vyšplhá ešte o pár stupňov nahor, Technické služby mesta Sobrance sú pripravené začať s kropením mestských komunikácií.