V Bojniciach otvorili turistickú sezónu, oslávili i výročie sokoliarov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bojnice 28. apríla - Kúpeľné mesto Bojnice otvorilo v sobotu (27. 4.) tohtoročnú letnú turistickú sezónu. Celodenné podujatie sa nieslo v znamení 25. výročia sokoliarov Aquila z Bojníc, ktorí majú najstaršiu stálu scénu v bývalom Československu.



"Teším sa, že sa otvorila ďalšia turistická sezóna. Hlavne, aby sa počasie vydarilo, lebo návštevnosť vždy závisí od počasia. Budeme vítať každého turistu, dúfam, že sa u nás budú dobre cítiť," skonštatoval primátor František Tám. Bojnickým sokoliarom poprial všetko dobré k ich výročiu, ich vedúcemu Jozefovi Tomíkovi zároveň pri tejto príležitosti odovzdal Cenu primátora mesta.



"Týchto 25 rokov je pre nás veľkou oslavou, ale nielen to, keďže sme zapísaní aj na národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva, čo nás možno ešte omnoho viac teší," povedal Tomík, podľa ktorého ho sokoliarstvo po 25 rokoch činnosti baví stále viac a viac. "Je to koníček, hobby, nie je to robota," podotkol.



Predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región horná Nitra - Bojnice (OOCR RHNB) Maroš Greschner vyjadril potešenie z narastajúceho počtu návštevníkov v Bojniciach. "Otvorenie sezóny sa koná pri príležitosti 25. výročia sokoliarstva na Slovensku, sokoliari Aquila pod vedením Jozefa Tomíka boli totiž prvým súborom, ktorý sa venuje tejto činnosti. My si to veľmi vážime, nakoľko Jozef je členom OOCR RHNB a svojou činnosťou jednak propaguje naše mesto, ale vykonáva záslužnú činnosť aj v rámci záchrany vtáctva na Slovensku," ozrejmil.



Sokoliarov berú Bojničania podľa Greschnera ako takú samozrejmosť, ale vždy, keď sa objavia na podujatiach v rámci Slovenska, zožnú veľký úspech. "Sám som bol svedkom, že ich popularita je dosť značná aj za riekou Moravou," dodal.



Letnú turistickú sezónu otvorilo nielen mesto, ale i Národná zoologická záhrada Bojnice, a to po 64. raz. "V zoologickej záhrade v Bojniciach sme v posledných rokoch urobili niekoľko noviniek a investičných akcií. Poslednou najväčšou je tá, keď sme pre pár týždňami poklepávali kameň nového sloninca, ktorý onedlho bude stáť a vytvárať lepšie životné prostredie pre naše dve unikátne africké slonice Maju a Gulu.



Program otvorenia tohtoročnej letnej turistickej sezóny sa začal sprievodom sokoliarov, hercov zo zámku na čele s grófom Jánom Františkom Pálfim, deťmi zo zooškoly v maskách zvierat a dievčatami z Tanečnej skupiny Mimikry. Návštevníci tiež mohli vidieť ukážky lietania dravcov, a to na námestí i v amfiteátri sokoliarov, klaunskú šou, koncert miestnej speváčky, fakľový sprievod a kompiláciu ohňových šou, ktoré za niekoľko rokov pripravili sokoliari. "