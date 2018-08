V bojoch o Ghazní padli desiatky príslušníkov bezpečnostných zložiek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 12. augusta (TASR) - Najmenej 80 príslušníkov afganských bezpečnostných zložiek prišlo o život počas trojdňových intenzívnych bojov s členmi militantného hnutia Taliban v strategicky dôležitom meste Ghazní. Uviedla to v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na člena provinčnej rady Násira Fakírího.Straty zaznamenal aj Taliban, konkrétne čísla však Fakírí neposkytol. Dodal, že v dôsledku bojov vypukol požiar v budove policajného riaditeľstva.Situácia na mieste je podľa neho zložitá, pretože proti extrémistom doteraz bojovali len policajti a agenti tajných služieb, no armáda sa ešte nachádza len na periférii mesta.Ministerstvo obrany však uviedlo, že posily sú už priamo v meste a zapojili sa do bojov. Podľa generálneho štábu armády majú bezpečnostné sily v Ghazní pod kontrolou všetky dôležité vládne budovy.Militanti z Talibanu zaútočili na Ghazní vo veľkom počte a z viacerých smerov v noci na piatok. Podarilo sa im zničiť telekomunikačnú vežu a prerušiť pevné a mobilné telefonické linky, napísala agentúra AP.Ghazní so 150.000 obyvateľmi leží na ceste spájajúcej dve najväčšie afganské mestá Kábul a Kandahár. Jeho dobytie militantmi z Talibanu by pre afganskú vládu predstavovalo citeľnú stratu.