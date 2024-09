V bolesti pri pohybe žije už takmer päť rokov. Šancu jej dáva operácia

Úlomky z jabĺčka

Roky krívania a bolesti

Len jeden lekár, veľká šanca

3.9.2024 (SITA.sk) -Osudným dňom pre aktívnu milovníčku a ochranárku prírody Terezku bol 8. február 2019. Pri chôdzi do kopca sa pošmykla, noha sa pod ňu podvrtla a pri tom, ako na ňu dopadla, počula prasknutie. Na pohotovosti jej síce z kolena vytiahli 17 mililitrov krvi, dali jej sadru, avšak poslali ju domov s tým, že noha je len podvrtnutá. Opisuje príbeh Terezky jej sestra Lucia.Na kontrole o sedem dní však ortopéd skonštatoval, že ide o natrhnutý vnútorný postranný väz, na ktorého liečbu konzervatívnou cestou dostala na mesiac na nohu ortézu. Po mesiaci nasledovali rehabilitácie a pomalý návrat do bežného života.K tomu však neprišlo.Terezka aj po niekoľkých mesiacoch cvičenia neustále pociťovala bolesť. Nechala sa ošetriť u ďalšieho ortopéda, u ktorého absolvovala artroskopické ošetrenie kolena, pri ktorom jej vytiahli dva úlomky z jabĺčka."Terezka si z toho vie urobiť žart, že už má len ohryzok," hovorí jej setra Lucka. Terezku opisuje ako veľkú milovníčku prírody, hôr, ornitológie a pohybu rôzneho druhu. V tomto roku doštudovala zoológiu, kde svoje záujmy a hodnoty spojila do profesie skúmať a chrániť prírodu.Po artroskopii dostávala do kolena množstvo injekcií, žiaľ s nulovým efektom. Bolesť pretrvávala naďalej. Terezka sa ale nechcela len tak vzdať, navštívila mnohých ďalších odborníkov, ktorí jej radili veľa bicyklovať a veľa cvičiť za účelom posilnenia svalstva. Cieľom bol zastabilizovať jabĺčko, lebo hrozilo vykĺbenie.Bicyklovala a cvičila, koľko sa jej dalo, ale nakoniec sa aj tak muselo pristúpiť k operačnému riešeniu - plastike bočného väzu. Pri tejto operácii bola ošetrená aj poškodená chrupavka, a to tak, že sa bunky jej zdravej chrupavky preniesli na miesto poškodenej chrupavky, všetko v jednom kroku.Po šiestich týždňoch s ortézou a barlami opäť nasledoval kolotoč rehabilitácií a injekcií do kolena. Terezka musela preto na rok prerušiť štúdium.Dnes od tejto plastickej operácie ubehlo dva a pol roka, od samotného úrazu päť a pol roka, Terezku však každodenne trápi bolesť, ktorá sa v posledných mesiacoch ešte zintenzívnila. Roky krívania a nesprávneho pohybového stereotypu pre bolesť si vybrali daň aj na chrbtici, kde sa jej vysunuli platničky a v dôsledku útlaku sedacieho nervu často pociťuje bolesť v celej nohe a v krížoch.Nepomáha fyzikálna terapia ani cvičenie. Bolesť ju limituje pri obyčajnej chôdzi aj v pokoji, rovnako pri bicyklovaní a pri väčšine cvikov, ktoré by jej pomohli spevniť svalstvo a zlepšiť chôdzu.Jednoducho bolesť je jej každodennou súčasťou, obmedzuje ju pri bežnom fungovaní, nemôže sa venovať svojim záľubám a zdokonaľovať si vedomosti v teréne a je pre ňu ťažké nájsť si prácu.Existuje pre ňu nádej na skvalitnenie života a úľava od bolesti v podobe operácie, ktorá je však finančne veľmi náročná. Túto operáciu na Slovensku robí jediný ortopéd a nie je hradená poisťovňou. Terezke ju indikoval z dôvodu nálezu stenčenej a poškodenej chrupavky pod jabĺčkom, ktorá sa časom stále viac a viac opotrebováva, spôsobuje odieranie, a môže prejsť až do artrózy. Keďže chrupavka sa nevie sama zregenerovať, je nutné ju nahradiť.Počas zákroku, artroskopie lekári najskôr preskúmajú stav všetkých častí kolena, zistia mieru poškodenia chrupavky a odoberú sa chondrocyty - bunky zdravej chrupavky - z miesta, ktoré nie je váhonosné. Chondrocyty sa následne za špeciálnych podmienok nechajú rozmnožiť v laboratóriu, čo je finančne veľmi nákladné. Kultivované chondrocyty sa po 4 až 6 týždňoch od začiatku kultivácie transplantujú na miesto poškodenej chrupavky.Operácia v dvoch krokoch má stáť približne 13 800 eur. Rodina preto pre ochranárku Terezku vytvorila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk . Za každú podporu a pomoc v boji proti každodennej bolesti ďakuje.Informačný servis