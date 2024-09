Ficova vláda predložila ústretový návrh v kolektívnom vyjednávaní, zahŕňa odmenu pre každého zamestnanca

Férová ponuka

Posilnenie mzdového ohodnotenia

3.9.2024 (SITA.sk) - Úrad vlády ponúka zástupcom štátu a KOZ ústretový návrh v kolektívnom vyjednávaní . V utorok 3. septembra 2024 sa na pôde Úradu vlády SR uskutočnilo 3. kolo kolektívneho vyjednávania k vyšším kolektívnym zmluvám so zástupcami štátu a Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) Vláda Slovenskej republiky v rámci tohto vyjednávania predložila ponuku na rok 2025, ktorá zahŕňa garantovanú odmenu pre každého zamestnanca vo výške 600 eur a zvýšenie platových taríf pre zamestnancov verejnej správy o 2 % v roku 2026.Napriek silnému tlaku na ozdravenie verejných financií a neschopnosti valorizovať mzdy vo verejnej správe v septembri 2024 či januári 2025, vláda považuje svoju ponuku za férovú a ústretovú. Zástupcovia vlády poukazujú na to, že od roku 2013, s výnimkou obdobia pandémie, Slovensko zažíva rast miezd naprieč celou ekonomikou."Od roku 2012 narástla nominálna produktivita o približne 50 %, zatiaľ čo mzdy narástli až o viac ako 77 %. Medzi rokmi 2015 - 2023 rástli mzdy vo verejnej správe vo všetkých profesiách rýchlejšie ako v hospodárstve, súkromnej sfére a rýchlejšie ako inflácia," uviedli členovia vlády SR.Vláda tiež upozornila na výhody pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe, ktorí majú dlhodobo vyrokované priaznivejšie podmienky pracovného času v podobe 7 a pol hodiny týždenne, čo je o 6,25 % kratší pracovný čas v porovnaní so štandardným 8-hodinovým pracovným časom.Dodatočné posilnenie mzdového ohodnotenia v súčasnosti nastane aj vplyvom schválených návrhov zákonov, ktoré zahŕňajú kompenzácie regionálnych rozdielov pre pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj zvyšovanie mzdových pomerov pre príslušníkov Policajného zboru Úrad vlády SR preto verí, že ponuka predostretá počas kolektívneho vyjednávania je výsledkom dôkladnej analýzy a je prínosná pre všetky zúčastnené strany.