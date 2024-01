V Borskom Mikuláši v rodinnom dome našli dvoch mŕtvych seniorov so strelným poranením

aktualizované 26. januára, 10:56



26.1.2024 (SITA.sk) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci do rodinného domu v Borskom Mikuláši v okrese Senica k dvom osobám so strelným poranením.Lekár na mieste konštatoval smrť 71-ročnej ženy a 73-ročného muža. Operačné stredisko o tom informovalo na sociálnej sieti.Polícia potvrdila, že policajná hliadka bola v piatok ráno privolaná ako asistencia hasičom pri otvorení rodinného domu v obci Borský Mikuláš. Manželia, ktorí v dome bývali, už v tom čase nejavili známky života.„Obe osoby mali viditeľné zranenia, a to stopy po použití pravdepodobne strelnej zbrane. Vzhľadom na okolnosti, za ktorých mohlo dôjsť k ich úmrtiu, polícia okolie domu uzavrela a na miesto vyslala krajský výjazd s vyšetrovateľom, ktorý zadokumentuje prípad a stanoví právnu kvalifikáciu skutku,“ informovala trnavská policajná hovokyňa Mária Linkešová