V Bratislave bude rokovať formát 5+2 o riešení situácie v Podnestersku

Na archívnej foto vlajky SR a EÚ v pozadí s Bratislavským hradom. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. októbra (TASR) - V Bratislave bude od utorka do štvrtka (8. až 10. októbra) zasadať Stála konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre politické otázky v rámci vyjednávacieho procesu pre urovnanie podnesterského konfliktu. TASR o tom informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.V takzvanom formáte 5+2 sa stretnú zástupcovia strán konfliktu, teda Moldavska a Podnesterska, sprostredkovatelia, ktorými sú zástupcovia Ruskej federácie, Ukrajiny a OBSE. Taktiež pozorovatelia z Európskej únie a USA.spresnil rezort diplomacie. Cieľom bratislavského stretnutia 5+2 bude doriešenie otázok, ktoré ostávajú otvorené, a stanoviť prípadné ďalšie oblasti opatrení, ktoré by prispeli k urovnaniu konfliktu.V uplynulých rokoch sa zasadnutia 5+2 uskutočnili v Berlíne (2016), vo Viedni (2017) a v Ríme (2018). Slovensko toto stretnutie organizuje ako súčasť svojho tohtoročného predsedníctva v OBSE.Na berlínskej schôdzke v roku 2016 bol prijatý protokol, ktorý definoval päť priorít v rámci procesu urovnania podnesterského konfliktu a ktoré boli prijateľné pre Moldavsko aj Podnestersko. V nasledujúcich rokoch pribudli tri ďalšie priority. Berlínsky balík priorít sa odvtedy podarilo takmer, hoci nie úplne, uviesť do praxe.