Výmena plynového kotla za kondenzačný môže byť náročná

Na snímke kotle – vykurovacia technika. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 7. októbra (TASR) – Majitelia starých plynových kotlov by mali dať ich technický stav dôkladne preveriť a nenechávať ich prípadnú výmenu na zimu. Od vlaňajšieho septembra je totiž do štátov EÚ zakázaný dovoz tradičných kotlov na plyn s otvorenou spaľovacou komorou s odvodom spalín do komína. Inštalácia úsporných kotlov si pre možné úpravy celého vykurovacieho systému vyžiada pomerne značné finančné prostriedky a dostatočnú časovú rezervu, upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).Smernica, ktorá platí už od roku 2015, neprikazuje okamžitú výmenu starších kotlov za nové, vysokoúčinné. Nefunkčný kotol je však v súčasnosti možné nahradiť už len za také zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky smerníc EÚ, napríklad za kondenzačný kotol. Inštalácia kondenzačného kotla si vyžaduje vhodnú úpravu komína na odvod spalín a prívod vzduchu pre spaľovanie a pravdepodobne aj finančnú investíciu do regulácie vykurovacích telies tak, aby bolo zabezpečené dostatočné vychladenie vratnej vody do kotla.upozornil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.Tieto problémy nemusia riešiť obyvatelia pripojení k centrálnemu zásobovaniu teplom. Podľa Janiša sú systémy centrálneho zásobovania teplom na začiatok vykurovacej sezóny dobre pripravené, pretože revízie a údržby tepelných zariadení zrealizovali teplári pred jej začiatkom počas odstávok v letných mesiacoch.