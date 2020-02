V Bratislave by mohol hazard dostať stopku, ľudia môžu podpísať počas volieb petíciu

Dane sa občanom zvyšovať nebudú

Vedenie mesta rešpektuje požiadavky ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavčania môžu počas sobotňajších volieb do Národnej rady SR podpísať aj petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste. Podpisy budú zbierať stovky dobrovoľníkov v čase od 8:00 do 22:00 pred budovami s volebnými miestnosťami.„Hlavné mesto, ako aj viaceré mestské časti a poslanci mestského zastupiteľstva, túto iniciatívu od Zastavme hazard podporujú, a v prípade, že bude mať petícia dostatok podpisov, vyhovejú jej,“ informoval hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.Prijatie zákazu hazardných hier má pre hlavné mesto znamenať výpadok približne 2,5 milióna eur v mestskej kase. Tento výpadok však nebude okamžitý, ale postupný, tak ako bude končiť platnosť udeleným licenciám.Znížený príjem predstavuje 0,8 percenta bežných príjmov mesta a je možné ho nahradiť napríklad efektívnejším vymáhaním pohľadávok. „Určite to nie je dôvod na zvyšovanie daní pre ľudí. Tí sa preto nemusia báť, že by k takémuto scenáru mohlo dôjsť,“ povedal Bubla.Po legislatívnej zmene stačí pod petíciu vyzbierať najmenej 15 percent podpisov obyvateľov hlavného mesta. V minulosti bol zákonný limit 30 percent. Následne petíciu predložia na zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde budú o nej hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva.V prípade, že petícia získa potrebný počet hlasov, pripraví hlavné mesto všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní v zákonom stanovených budovách vrátane kasín. Vydané licencie na prevádzkovanie hazardných hier zaniknú uplynutím ich platnosti.Postoj k hazardu vyjadrili Bratislavčania už v minulosti viac ako 136-tisíc podpismi pod petíciu za zákaz hazardu. „Vedenie hlavného mesto to berie ako jasný signál, a preto bude aj naďalej podnikať kroky za zastavenie hazardu v Bratislave,“ uviedol Bubla.Hlavné mesto dodáva, že počas volieb zabezpečí mestská polícia hlavného mesta okrem bežného výkonu služby aj monitorovaciu činnosť s osobitným zameraním na lokality, v ktorých sú situované objekty s volebnými miestnosťami. Zároveň sú mestskí policajti pripravení v prípade potreby okamžite poskytnúť štátnej polícii potrebnú spoluprácu.