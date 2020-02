Koronavírus škodí aerolinkám, ľudia cestujú menej a zisky klesajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť International Airlines Group (IAG), ktorá je materskou firmou British Airways , upozornila, že rezervácie v roku 2020 poškodí epidémia koronavírusu. Šéf IAG Willie Walsh uviedol, že po prerušení letov do Číny nastal aj "významný pokles dopytu v Taliansku".Počet pasažierov, ktorí majú linky do Talianska použiť v marci, bol výrazne redukovaný a "ďalšia redukcia kapacity sa bude aktivovať v nadchádzajúcich dňoch", uviedla IAG vo vyhlásení. Informuje o tom portál bbc.com.Skupina, do ktorej patria aj prepravcovia Aer Lingus, Iberia a Vueling, však uviedla, že nie je možné povedať, v akom rozsahu bude zisk v roku 2020 poškodený vzhľadom na neistotu v otázke vplyvu a trvania terajšej epidémie.Hodnota akcií leteckých spoločností patrila k tým, ktoré tento týždeň najviac postihol výpredaj na globálnych trhoch a akcie IAG klesli o 17 percent.