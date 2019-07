V Bratislave môže vzniknúť Námestie Nežnej revolúcie

Na snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. júla (TASR) – Bratislavský magistrát zvažuje premenovať časť Námestia SNP pred Starou tržnicou na Námestie Nežnej revolúcie. Vedenie mesta to odôvodňuje tým, že pripomenutie si 30. výročia revolúcie by malo byť trvalé. Píše o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.uvádza Vallo.Mesto sa už v tejto súvislosti obrátilo na starostku Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú. Požiadalo ju o vypracovanie a predloženie návrhu na schválenie uznesenia o premenovaní tejto časti Námestia SNP. V prvom rade totiž musia premenovanie schváliť staromestskí miestni poslanci. Po ich odobrení by návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) pripravilo mesto. Prerokovaný by bol na komisii kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisii, na mestskej rade a následne v bratislavskom mestskom zastupiteľstve.poznamenáva Vallo.Meno prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka nesie priestor pred Slovenským národným múzeom (SNM) od polovice júna tohto roka.skonštatovala na margo pomenovania verejného priestranstva, ktoré tvorí samostatnú časť Vajanského nábrežia, Aufrichtová.