V Bratislave odstránia nefunkčné nadchody na Kazanskej ulici

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Hlavné mesto začne tento víkend s demolačnými prácami na odstránení dvoch nefunkčných nadchodov pre peších na Kazanskej ulici v bratislavských mestských častiach Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Potrvajú do 20. augusta a budú spojené s úplnou uzávierkou tejto ulice. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.V súčasnosti sa realizujú prípravné práce na realizáciu stavby, ktoré sú spojené s čiastočným obmedzením premávky v mieste nadchodov do dvoch zúžených jazdných pruhov. "Prípravné práce na základe právoplatného búracieho povolenia zahŕňajú demontáž bilbordov, prístrešku zastávky, dopravných značiek, montáž oplotenia, montáž zábran, či montáž dočasného dopravného značenia. Z tohto dôvodu je do piatka (10. 8.) čiastočne obmedzená premávka v mieste nadchodov do dvoch zúžených jazdných pruhov," spresnila Onufer.Od soboty (11. 8.) do pondelka 20. augusta dôjde k úplnej uzávierke Kazanskej ulice v Bratislave od križovatky ulíc Kazanská-Uzbecká-Hradská až po križovatku Kazanskej s Dvojkrížnou ulicou a začnú sa demolačné práce na odstránení nadchodov. "Demontážne práce budú realizované počas celého víkendu a čiastočne v nočných či v skorých ranných hodinách. Počas úplnej uzávierky Kazanskej ulice v mieste demolácie nadchodov budú zriadené obchádzkové trasy po jestvujúcich komunikáciách Hradská, Uzbecká, Korytnická, Dvojkrížna, Žitavská a Železničná ulica," uviedla hovorkyňa mesta.Dokončovacie práce na úprave terénu po odstránení nadchodov, frézovaní a pokládke nového asfaltového koberca budú realizované od 20. do 26. augusta. Súčasťou prípravných, demolačných a dokončovacích prác je aj preložka trolejového vedenia, demontáž a montáž 12 kusov trakčných stožiarov, ako aj úprava verejného osvetlenia v miestach demolovaných nadchodov.