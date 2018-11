V Bratislave otvoria v piatok vianočné trhy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) – V centre Bratislavy začínajú v piatok mestské vianočné trhy. Na Hlavnom a Františkánskom námestí ich slávnostne otvoria spolu s rozsvietením 14-metrového vianočného stromčeka o 17.00 h. Trhy potrvajú do 22. decembra. Ich súčasťou bude aj kultúrny program Vianočná Bratislava. Od minulého týždňa (16.11.) vládne vianočná atmosféra aj na susednom Hviezdoslavovom námestí, kde sú do 22. decembra Staromestské vianočné trhy.Na tohtoročných mestských vianočných trhoch bude 99 stánkov, z toho 72 stánkov na Hlavnom námestí a 27 stánkov na Františkánskom námestí. Všetky stánky predávajúce občerstvenie budú otvorené od 10. do 22. h, stánky s vianočnými darčekmi a charitatívne stánky budú otvorené do 20. h. Hlavné námestie zdobí vianočný stromček. Je to 30 rokov starý a 14 metrov vysoký smrek pichľavý a mestu ho podaroval obyvateľ z mestskej časti Rača. Magistrát ho na námestie inštaloval už začiatkom novembra.povedal končiaci primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Kultúrny program Vianočná Bratislava, organizovaný Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS), prinesie Mikuláša v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava (6.12.), Vianočný les na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci (29.11. – 15.12.), vystúpenie folklórnych súborov na Námestí M. R. Štefánika (17.11 – 21.12.), Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby (6. – 8.12.), jazdu vianočnou električkou v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava (6.– 30.12. s výnimkou 24. a 25.12. v čase od 16. do 20. h). V rámci piatkového programu na Hlavnom námestí vystúpia akrobatická skupina Vertigo, tanečná skupina Credance a Bratislavský detský zbor pod vedením dirigenta Róberta Tišťana.Od 16. novembra do 22. decembra sú na Hviezdoslavovom námestí Staromestské vianočné trhy so stánkami, v ktorých ponúkajú vianočné darčeky, lahôdky či občerstvenie. Súčasťou trhov bude už tradične aj klzisko. Námestie zdobí vianočný strom, ktorý tento rok meria 12 metrov. Ide o smrek pichľavý a mestskej časti ho daroval Staromešťan zo svojej záhrady.