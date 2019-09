V Bratislave otvorili jubilejnú výstavu J. Mezřického

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Bratislava 24. septembra (TASR) -je motto výstavy Jiří Mezřický - JIRKA, ktorú otvorili v utorok v priestoroch bratislavskej Zoya Gallery. Jiří Mezřický (1939), umelec, ktorý oddávna svoje práce podpisuje skratkou JIRKA, sa priebežne, aj keď vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave architektúru, popri svojom povolaní venoval maľbe. Ako sám hovorí, zvlášť intenzívneJubilejná výstava v Erdődyho paláci predstavuje práce, ktoré vytvoril za posledné desaťročie. V 11 sálach galerijného priestoru prezentuje niekoľko, ktoré majú svoje pomenovanie. Ide o kapitoly Davy, Ponorkový epos, Vraky, Trajektórie regulovaných pádov, Spoločný dom, Zložitosť geometrie manželského trojuholníka či Zakrivený priestor. V kapitolách Tvorcovia dejín súčasných a moderných nájdu priaznivci umenia inštalované deformované portréty Angela M., Kim Č.-U., Vladimír V. P., Donald T., ale aj Vladimír I. L., Jossip S. Benito M. či Dolfi H.V jednotlivých miestnostiach - kapitolách môže divák nadobudnúť dojem, že sa nachádza na výstave viacerých autorov.povedal pre TASR Mezřický. Výtvarník na veľkej bratislavskej výstave prezentuje aj obrazy z cyklu Vraky.poznamenal.komentoval kolekciu 88 obrazov umelec, ktorého možno zaradiť k predstaviteľom modernej postmoderny. Za svoj najúspešnejší cyklus, zvlášť u zberateľov, označil diela v kapitole Davy.vyhlásil Mezřický.Premýšľanie o dave ho doviedlo k myšlienke, žeA to je len jedna z myšlienok výtvarného cyklu Davy.pýta sa 80-ročný výtvarník, ktorý na Slovensku vystavuje sporadicky.podčiarkol umelec.Rodák z Kolína žije od roku 2004 na Slovensku. Bratislavu si obľúbil počas štúdii na Slovenskej vysokej škole technickej a VŠVU. V roku 1965 emigroval do Rakúska, kde projektoval bankové domy, školy, administratívne a obytné budovy. Po roku 1990 začal podnikať v Prahe a Bratislave, v dôchodku začal opäť naplno maľovať. Od roku 1967 mal autorské výstavy v rakúskych mestách i v Ženeve, Zürichu či Chicagu.zhodnotil jubilujúci Mezřický.Výstava potrvá do 20. októbra.