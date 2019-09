Slovenské národné divadlo k svojej storočnici prinesie aj sto prekvapení

Autogramiáda raz do mesiaca

Slovenské národné divadlo,

* jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny v roku 1920. Dnešné SND tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra, Opera a Balet. Divadelné výpravy pre všetky tri zložky zhotovujú v Umelecko-dekoračných dielňach SND. Divadlo v slovenskom jazyku sa začalo na Slovensku hrať v roku 1831 a zohralo významnú úlohu v procese národného obrodenia. Profesionalizácia slovenského činoherného umenia však nastala až po vzniku SND, aj to postupne.



Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia Východočeského divadla a tí hrali aj v Bratislave zväčša po česky. Pod hlavičkou SND zazneli 1. marca 1920 najskôr tóny Smetanovej Hubičky, 2. marca sa prihlásila činohra uvedením hry Maryša bratov Mrštíkovcov a v máji rovnakého roka nasledovalo prvé baletné predstavenie Délibova Coppélia. Po slovensky uviedol súbor v máji 1920 jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe. V roku 1921 nastúpili do činohry prví slovenskí herci - Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, Jozef Kello, Gašpar Arbét a neskôr Hana Meličková.



Divadlo malo popri činohre aj operný súbor, ktorý svoju činnosť začal 1. marca 1920 premiérou opery Hubička od Bedřicha Smetanu. Keďže po zániku Rakúsko-uhorskej monarchie neexistovala domáca baletná škola, stáli pri vzniku Baletu SND českí tanečníci a choreografi. Prvým umeleckým šéfom Baletu SND bol Václav Kalina, český tanečník, ktorý 19. mája 1920 uviedol balet Coppélia od Léa Delibesa. V roku 1923 nastúpil ako riaditeľ do novovzniknutého Slovenského národného divadla v Bratislave český dirigent a operetný skladateľ Oskar Nedbal.





24.9.2019 (Webnoviny.sk) - Sto prekvapení, netradičné autogramiády, spomienkové predmety aj výstavy a ďalšie akcie prinesie v svojej jubilejnej sezóne Slovenské národné divadlo (SND).Naša prvá divadelná scéna vyberie každý mesiac 10 predstavení. Na každom z nich si jeden z divákov nájde obálku s odkazom, že ho čaká prekvapenie.Získať môže napríklad plagáty s podpismi umelcov, prehliadku zákulisia, stretnutie s účinkujúcimi, narodeninové zdravice od umelcov, knihy a iné netradičné darčeky. Zároveň raz do mesiaca SND avizuje autogramiádu v svojich pokladniach.Raz do mesiaca bude jeden z členov činohry, opery a baletu v pokladniach novej budovy SND nielen rozdávať autogramy, ale aj predávať vstupenky na obľúbené predstavenie. Ako prvý do pokladníc zavíta sólista Baletu SND Andrej Szabo.SND si pripomína svoju storočnicu aj v svojom novom sídle na Pribinovej ulici v Bratislave. Jeho návštevníci môžu od začiatku sezóny na štvrtom poschodí vidieť stálu expozíciu Pamätných stien venovanú zosnulým osobnostiam, ktoré sa výraznou mierou pričinili o vznik a formovanie SND. V novembri otvorí SND v spolupráci s Divadelným ústavom výstavu k Roku slovenského divadla a na február budúceho roka pripravuje so Slovenskou národnou galériou výstavu historických divadelných plagátov. Nielen k 100. výročiu SND, ale aj k 60. výročiu otvorenia Umelecko-dekoračných dielní SND venuje divadlo výstavu profesorovi Ladislavovi Vychodilovi. Otvorenie výstavy o zakladateľskej osobnosti slovenskej scénografie je naplánované na druhý polrok 2020 v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným divadlom a Divadelným ústavom. Jej základom budú nové materiály a výskum a expozícia vznikne v úzkej spolupráci s rodinou Ladislava Vychodila.K jubileu divadla sa viaže aj séria spomienkových predmetov, ako sú sklenené poháre, diáre, pohľadnice, tašky, magnetky, kalendár, perá a ďalšie. Pamätným predmetom môže pre priaznivcov divadla byť aj poštová známka. Návrh známky tvorí známa ilustrátorka Daniela Olejníková. Známka k 100. výročiu SND by mala mať svoju premiéru 28. februára 2020. Pamätnú striebornú mincu v hodnote 10 eur vydá Národná banka Slovenska. Špeciálne vydanie má aj mesačník SND Portál.Venovaný je historickým medzníkom a osobnostiam histórie profesionálneho divadelníctva na Slovensku pod hlavičkou SND. V marci budúceho roka by mala vo vydavateľstve Slovart vyjsť kniha 100 rokov SND s rekonštrukciami 100 vybraných inscenácií, 50 činoherných, 30 operných a 20 baletných a informáciami o vývoji umeleckých súborov SND. K storočnici národného divadla vzniká aj 10-dielna filmová dokumentárna séria. Do osláv storočnice SND zapojilo aj deti. Žiaci prvého stupňa základných škôl súťažia vo výtvarnej súťaži o najlepšiu predstavu divadla o ďalších 100 rokov. Súťaž sa začala v septembri a po jej skončení najlepšie diela vystavia v novej budove SND.