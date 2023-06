V Bratislave otvorili nové odberné miesto Unilabs

29.6.2023 (SITA.sk) -Niekedy nám telo dá jasne najavo čo mu chýba, poprípade čoho má prebytok. Signály, ktorými nás upozorňuje na problém môžu byť pre nás ale občas ťažko zrozumiteľné. Získať odpoveď na otázky ohľadne zdravotného stavu je teraz jednoduchšie a pohodlnejšie. Profesionálna laboratórna diagnostika bez čakania, v čase vami určenom, ktorá vám zaberie sotva 30 minút – to ponúka nové, moderné odberové centrum v Bratislave spoločnosti Unilabs Slovensko.Záujemcovia o diagnostické testy rôzneho zamerania teraz môžu podstúpiť odbery aj v bratislavskom Novom Meste, v projekte N!DO, na križovatke Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice.Odberové centrum disponuje štyrmi miestnosťami so šiestimi odberovými kreslami. Pričom jedna je upravená pre komfortné odbery u detí, a to už od šesť rokov. To podstatné - doručenie výsledkov je už do jedného až dvoch dní od odberu – plne digitálne. Buď výsledok dostanú klienti ako sms link na výsledkovú listinu, alebo si ho nájdu v rozhraní objednávacieho systému. V prípade potreby tak majú klienti k dispozícii všetky informácie potrebné na správne rozhodovanie.Ako nám povedala MUDr. Ivana Révayová zo spoločnosti Unilabs Slovensko, zákazníkom prinášajú prístup k laboratórnej diagnostike na svetovej úrovni, ku ktorej by sa inak dostali len s lekárskou indikáciou, dokonca niektoré testy bežne lekár ani nemôže predpísať. "Naším cieľom je, aby si človek v prípade podozrenia či v rámci prevencie bez zbytočného čakania mohol okamžite nechať vyšetriť rôzne rizikové parametre. Preto je veľmi dôležité, aby tieto testy boli dostupné. Sme radi, že môžeme otvoriť ďalšie odberové centrum v Bratislave a ešte viac zjednodušiť prístup k tejto forme zdravotnej starostlivosti."Nové odberové centrum ponúka pre samoplatcov široký výber štandardných diagnostických laboratórnych testov z oblasti biochémie, mikrobiológie, imunológie, serológie, hematológie a genetiky, a to na základe odberov venóznej krvi (zo žily), ďalej moču (možné priamo na mieste), výterov, prípadne iných biologických vzoriek. Samotné testy spracovávajú pracoviská diagnostickej siete Unilabs Slovensko. Výsledky je odporúčané konzultovať s lekárom, klient však na nich priamo vidí, či má sledované parametre v poriadku, alebo v niečom nevyhovujú.Klientom, ktorí sú si nie istí, ktoré testy či odbery im najlepšie odpovedia na otázku ohľadne ich zdravotného stavu, pomôžu pracovníci centra. Na základe vstupnej konzultácie ich klientovi vhodne nakombinujú a tým pokryjú jeho diagnostické potreby vyplývajúce zo zdravotných rizík a klinických príznakov. Na odbery možno prísť priamo bez objednania (služba "walk-in) bez akýchkoľvek žiadaniek, sprievodných alebo výmenných lístkov od lekárov. Rovnako jednoducho sa možno objednať z domu či práce cez internet na sk.lab.online.Odberové centrum sa nachádza v novom projekte N!DO neďaleko jazera Kuchajda, Klientskeho centra a Fresh Marketu, na Trnavskej ceste 45, a je otvorené počas pracovných dní od 7:00 do 14:30. Vstup do odberového centra je z Tomášikovej ulice 45. Parkovanie je možné na vyhradenom a vyznačenom vonkajšom parkovisku pre klientov Unilabs v areáli N!DO, alebo aj v podzemnom parkovisku objektu N!DO (vjazd zboku) na mieste vyhradenom pre návštevy, či na verejných parkoviskách v okolí.Informačný servis