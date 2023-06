Začal sa proces s bývalým prezidentom v kauze KTAG, podľa Kisku však mali byť súdení Fico a ďalší „mafiáni“

Mali súdiť Fica a ďalších mafiánov

Pokúšali sa ho vydierať





Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal ešte na jar 2022 na Okresný súd Poprad obžalobu na Andreja Kisku pre pokračovací zločin daňového podvodu vo forme organizátora. Spolu s ním obžalovali aj Eduarda K.



Obžaloba podľa prokuratúry súvisí s neoprávneným uplatnením nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou KTAG, s.r.o., Poprad za jún 2013, november 2013 a apríl 2014 v celkovej výške 155 184 eur. Pôvodne sa mal proces začať už v apríli, termíny pojednávaní však boli zrušené pre kolíziu obhajcu bývalej hlavy štátu.



29.6.2023 - Na Okresnom súde v Poprade sa vo štvrtok začal súdny proces s bývalým prezidentom SR Andrejom Kiskom vo veci údajného daňového podvodu. Spolu s ním je obžalovaný aj konateľ exprezidentovej spoločnosti KTAG Eduard K.Exprezident Kiska pred pojednávaním Okresného súdu Poprad vyhlásil, že ešte nikdy v histórii slovenského a českého súdnictva nebol súdený človek za to, že do nákladov spoločnosti zaúčtoval reálnu činnosť a daňový úrad s týmto účtovaním nesúhlasil.Dodal, že daňové priznanie opravili a štát neprišiel o žiadne peniaze. „Prokurátor vo svojej žalobe nespochybnil to, že boli reálne zrealizované náklady, nespochybnil výnosy z mojich prednáškových činností, z mojich aktivít, ktoré som mal. Nespochybnil účtovníctvo, ako sme ho viedli, ani náš vzťah s daňovým úradom. Jediné, čo spochybnil je, či je možné použiť politickú kampaň a prehlásiť ju na to, že táto kampaň slúžila na zlepšenie značky môjho mena,“ informoval.Podľa jeho slov by namiesto neho mal byť súdený expremiér Robert Fico , exminister vnútra Robert Kaliňák , podnikateľ Norbert Bödör a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. „A ďalší mafiáni. Za zneužite svojej moci. Za zinscenovanie a režírovanie útoku na moju osobu. Za špinavú mafiánsku mocenskú hru," vyhlásil obžalovaný exprezident.Podľa neho bolo preukázané výpoveďami svedkov, že osoby okolo expremiéra Fica pripravovali stratégiu a zadávali úlohy na obvinenie a zdiskreditovanie jeho osoby.„Pokúšali sa ma vydierať a sľubovali zastavenie vyšetrovania. Stačilo jedno – vymenovať Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu SR. Ponuka bola jasná: ´Vymenuj ma a všetko sa uhladí´,“ povedal Andrej Kiska.Zdôraznil však, že nikdy nepodľahol a nikdy nepodľahne nátlaku mafiánov. „Vítam, že dnes na súde budem môcť presne popísať, čo a ako sa udialo, a verím, že súd vynesie spravodlivý rozsudok," dodal exprezident.