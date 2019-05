V Bratislave pribudne multifunkčný verejný park s viac ako 30.000 m2

Na snímke dole stavenisko projektu Sky Parku. Uprostred dole technická pamiatka Jurkovičova tepláreň, za ňou budovy projektu Twin City. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) – Multifunkčný verejný park s rozlohou viac ako 30.000 metrov štvorcových (m2) vznikne v rámci projektu Sky Park v širšom centre Bratislavy. Médiá o tom vo štvrtok počas jeho prezentácie informovala spoločnosť Penta Real Estate Slovensko, ktorá patrí do stredoeurópskej investičnej skupiny Penta.Bude to oddychová zóna s parkovou výsadbou a verejnými priestranstvami, uviedol vedúci oddelenia Design Development spoločnosti Dušan Ševela. Na prezentácii bola prítomná aj starostka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, ktorá ocenila prístup investora k tomuto rozvojovému územiu.Podľa spoločnosti park by mal byť hotový v lete 2020 spolu s prvou etapou rezidenčnej a kancelárskej časti projektu. Celkové náklady na výstavbu parku sú 4,5 milióna eur.Súčasťou parku má byť bežecký chodník, športoviská, veľké detské ihrisko, výbeh pre psov, vodné plochy, kaviarne či obchodíky. Zeleň bude kombináciou mikrozáhrad s veľkými zelenými plochami s okrasnými drevinami a stromami. Riaditeľ developmentu spoločnosti Rastislav Valovič na otázku TASR odpovedal, že s kontamináciou v podzemí po bývalej zbombardovanej rafinérii Apollo sa vyrovnali, zeminu odviezli a izolovali podzemné podlažia pod kancelárskou budovou. Pod rezidenčnými vežami podzemie nebolo kontaminované, zdôraznil Valovič.V súčasnosti sú vo výstavbe prvé tri rezidenčné veže projektu s takmer 800 bytmi. Štvrtá rezidenčná veža je vo fáze získavania potrebných povolení, jej výstavba by sa mala začať začiatkom roka 2020, uviedla spoločnosť.Súčasťou projektu sú aj dve kancelárske budovy. Prvá z nich - Sky Park Offices, má mať 31.000 m2 prenajímateľnej plochy, ako aj viac ako 1200 m2 pre menšie obchodné prevádzky a takmer 500 parkovacích miest. Druhá kancelárska budova má záväzné stanovisko magistrátu a je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Jej výstavba by sa mala začať začiatkom roka 2020.Súčasťou projektu je aj Jurkovičova tepláreň.uviedla spoločnosť.Koncept nového mestského parku pripravil ateliér Zahy Hadid, na jeho dotvorení spolupracoval urbanista Igor Marko z Marko&Placemakers a štúdio Townshend, ktoré je známe viacerými projektmi verejných priestranstiev najmä v Londýne, informovala Penta Real Estate Slovensko.