V Bratislave sa podarilo vytvoriť nový slovenský rekord. Najdlhšieho motivačného tréningu v našej histórii sa zúčastnilo 1 300 účastníkov

Event, aký v Európe ani vo svete nemá obdobu

Vytvorenie nového rekordu potvrdil Igor Svítok

1.2.2025 (SITA.sk) - V Bratislave sa počas víkendu 25. - 26. januára podarilo vytvoriť nový slovenský rekord - najdlhšie nepretržite trvajúci motivačný tréning. Viac ako 1 300 ľudí sa rozhodlo počas 25 hodín užiť si najdlhší deň ich života plný prekonávania vlastných limitov.Za myšlienkou “posunúť hranice všetkého” stojí Akadémia Andyho Winsona. Nápad vytvoriť podujatie 25 hodín k úspechu sa zrodil v hlavách hlavných protagonistov ešte v roku 2024. Unikát, o ktorom na podujatí spievala aj Mária Čírová , si vyžadoval precíznu prípravu.Uznávaný transformačný líder Andy Winson prijal výzvu a do bratislavskej GOPASS Arény do roka priniesol event, aký v Európe ani vo svete nemá obdobu. Winson, povestný svojimi inovatívnymi prístupmi k osobnostnému rozvoju, tentokrát program obohatil o hudobné a tanečné vystúpenia známych umelcov, ktoré spolu s praktickými cvičeniami nedovolili ľuďom zaspať.Najdlhšie motivujúce podujatie na svete trvalo od soboty 10:00 do nedele 11:00 a bolo skúškou vytrvalosti, odolnosti a sily, no zároveň spojením obrovskej inšpirácie, motivácie a zábavy.„Každý rok začína s nádejou na zlepšenie, no často sa stratíme v každodenných povinnostiach a stratíme kontakt s našimi cieľmi. Našou víziou nie je len lepší rok, ale začiatok výnimočného života,” povedal Andy Winson. Cesta k najlepšiemu roku sa podľa neho začína vnútornou transformáciou, zvýšením našich štandardov, energie a vnútornej sily.Táto energia funguje ako magnet - priťahuje nové príležitosti a odpudzuje obmedzujúce faktory. Cieľom 25-hodinového podujatia bolo oslobodiť zúčastnených od vzorcov správania, ktoré ich brzdia a pomôcť im prekonať strachy. Vytvorenie nového slovenského rekordu potvrdil Igor Svítok, ktorý mapuje slovenské rekordy a kuriozity už viac ako 25 rokov.„Išlo o najdlhšie nepretržitý motivačný tréning. Do motivačného vzdelávania, ktoré trvalo 25 hodín, sa zapojilo 1305 účastníkov,“ skonštatoval. Komisár rekordov hodnotí, že Slováci kedysi žili akosi súdržnejšie. Rád si spomína na podujatia spájajúce ľudí, preto vyjadril aj nadšenie z eventu 25 hodín k úspechu.Na podujatí sa vytvorila súdržná komunita ľudí s rovnakým smerovaním a vznikli tu nové priateľstvá. Hostia tak spolu zažili ten najlepší štart do nového roka a získali potrebnú energiu a motiváciu pre dosiahnutie ich cieľov a výnimočných výsledkov. Novú kapitolu úspešného života oslávili aj Mária Čírová, Ego, Noro Grofčík, Pavol Pilář a ďalší.