Skalnatá chata je aj tento rok domovom originálnych snehuliakov. Návštevníci prejavujú kreativitu aj napriek nedostatku snehu

Ľudia sa vedia vynájsť aj s malým množstvom snehu

Skalnatá chata sa nachádza v centre Skalnatej doliny na Tatranskej magistrále. Hoci je najviac navštevovaná v lete, turistov láka aj počas zimy. Dominujú medzi nimi Slováci, nasledujú Česi a Poliaci. Návštevníci sa tam dostanú pešo po červenej, modrej i zelenej značke, lanovkou, v zime aj na lyžiach. Chodníky sú prístupné celoročne, okrem časti chodníka po červenej značke medzi Skalnatým plesom a Chatou pri Zelenom plese, ten je sezónne uzavretý od 1. novembra do 31. mája.





1.2.2025 (SITA.sk) - Aj počas tejto zimy sa pri Skalnatej chate vo Vysokých Tatrách striedajú nielen turisti, ale aj snehuliaci. Vytvárajú ich v jej okolí práve návštevníci, a to v rámci 8. ročníka Sympózia snehuliakov . Podoby diel zo snehu chata postupne zverejňuje na sociálnej sieti.Ako pre agentúru SITA povedal chatár Pavol Kulanga, za dielami v nadmorskej výške 1 725 metrov sú kreatívni návštevníci od tých najmenších až po seniorov.Vďaka už tradičnej súťaži zdobili okolie chaty za posledné týždne snehuliaci od menších po väčších, s medovníkmi, či napríklad snehuliak, ktorého autorka nazvala „záhorácky“. Iní zase postavili snehuliaka naopak, hore nohami, s názvom Svet na hlavu. Priemerne počas sympózia vznikne zhruba do štyridsať stavieb zo snehu, podľa Kulangu ich teraz majú desať.„Snehu je veľmi málo, ako všade. Aj napriek tomu sa ľudia vedia vynájsť a dokážu vytvoriť kreatívne veci zo snehu v okolí chaty,“ poznamenal. Najviac snehuliakov však zvykne každoročne pribudnúť počas jarných prázdnin.Sympózium snehuliakov trvá do 9. marca. Podmienkou je postaviť snehuliaka v okolí chaty a poslať jeho fotku na emailovú adresu chaty. Následne budú súťažiaci zaradení do súťaže v dvoch kategóriách, z ktorých vzíde dokopy osem výhercov. V prvej rozhodnú lajky na sociálnej sieti, v druhej porotcovia z chaty.Kým fotky na sociálnej sieti ostávajú, snehuliaci postupne z okolia chaty vplyvom počasia miznú. „Veľakrát sa stane, že aj keď turisti vytvoria masívnejšieho snehuliaka a dajú si na tom záležať, príroda sa o to za pár hodín postará. Životnosť snehuliakov nie je dlhá,“ skonštatoval Kulanga, syn už zosnulého legendárneho chatára a nosiča Laca Kulangu.