V Bratislave sa pred ruskou ambasádou uskutoční zhromaždenie „Noc s Ukrajinou“, bude sa aj spať na ulici

Trištvrte roka od začiatku vojny

Potrebujú aj ekonomickú pomoc

Príde viacero osobností

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Pred budovou ruskej ambasády v Bratislave sa vo štvrtok od 18.00 uskutoční verejné zhromaždenie, ktoré organizuje Iniciatíva Mier Ukrajine pod názvom "Noc s Ukrajinou, kým Putin spí, Ukrajinci mrznú a ďalej umierajú".Na zhromaždení vystúpia viaceré osobnosti slovenského spoločenského života a program doplnia kultúrne vstupy. Program bude pokračovať do noci aj čítaním detských kníh pri ohni, čo je pre ukrajinské rodiny v súčasnosti bežná realita.Podujatie sa ukončí po krátkom spánku priamo na ulici v piatok 25. novembra o 9.30 hod. spoločnými raňajkami a tlačovou konferenciou.Termín konania podujatia Noc s Ukrajinou je symbolický, pretože 24. november je presne trištvrte roka od začiatku totálnej vojny na Ukrajine. Zároveň sa však koná pred víkendom, počas ktorého si Ukrajina pripomenie 90 rokov od začiatku hrôz „Holodomoru“. Počas tejto cielenej genocídy zomrelo od hladu sedem až 10 miliónov nevinných Ukrajincov.„Je veľmi dôležité podporiť v tejto ťažkej situácii Ukrajinu aj takto symbolicky. Počas štvrtkovej noci budeme síce mrznúť, ale ráno sa vrátime do tepla našich kancelárií alebo bytov. Ukrajinci však takéto šťastie nemajú. Útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru sú rovnakou genocídou ako v minulom storočí hladomor. Aj ten na Ukrajine cielene vyvolalo Rusko,“ povedal o význame podujatia člen iniciatívy Mier Ukrajine Marián Kulich. Ukrajina však dnes podľa Iniciatívy Mier Ukrajine potrebuje okrem symbolickej podpory aj ekonomickú pomoc. Ukrajinci urgentne potrebujú z ďalších krajín zabezpečiť trafostanice, prepínače a ďalšie zariadenia, aby dokázali poskytovať energiu pre domácnosti.Mimoriadne dôležité sú aj veľké generátory, ktoré potrebujú pre nemocnice a kritickú infraštruktúru, pomôcť jej ale môžu aj bežní občania, ktorí náročné situácie počas ťažkej zimy môžu pomôcť prekonať akýmkoľvek príspevkom.Na podujatí sa zúčastní viacero osobností verejného života, medzi ktorými by mali byť režisér Nikita Slovák, spisovateľ Michal Hvorecký, poetka Miroslava Ábelová, generál vo výslužbe Pavel Macko, odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kriššák, občianska aktivistka Zuzana Wienk, právnička Slávka Henčeková, ale aj členovia iniciatívy Mier Ukrajiny, ktorá vznikla ako občianska odpoveď na bezprecedentnú agresiu a útok ruskej armády na slobodnú a suverénnu Ukrajinu.