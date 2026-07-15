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15. júla 2026
V Bratislave sa uskutoční 14. ročník Národného pochodu „Hrdí na rodinu!“ pod mottom „Manželstvo chráni deti!“
Tagy: Pochod Hrdí na rodinu
Na podujatí vystúpi kapela Smaily a spevák Peter Janků a po pochode sa uskutoční aj tombola pre deti, ktoré nakreslia obrázok s témou rodiny. V sobotu 18. júla sa uskutoční 14. ročník Národného ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Na podujatí vystúpi kapela Smaily a spevák Peter Janků a po pochode sa uskutoční aj tombola pre deti, ktoré nakreslia obrázok s témou rodiny.
V sobotu 18. júla sa uskutoční 14. ročník Národného pochodu „Hrdí na rodinu!“. Ako informoval organizátor Anton Chromík, pochod sa začne o 15:00 na Jakubovom námestí v Bratislave. Spoluorganizátormi pochodu sú Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, asociácia „Otca mamu deťom“ a Slovenský dohovor za rodinu.
„Aj tento rok sa zhromaždíme na Jakubovom námestí v Bratislave a vyjadríme radosť z nášho povolania v rodine pochodom okruhom cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, ktorým sa vrátime naspäť na Jakubovo námestie. Toto miesto je vhodné aj pre našich najmenších účastníkov, keďže je prevažne v tieni. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby prišli v červených tričkách a priniesli si aj naše národné zástavy,“ uviedol spoluorganizátor Marek Nikolov.
To, že podujatie absolvuje už svoj 14. ročník je podľa Antona Chromíka svedectvom skutočnej vernosti mnohých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú každý rok ukázať svoju radosť zo svojho nenahraditeľného povolania v rodine. „Každý z nás je dieťaťom svojich rodičov a má otca a mamu. Bez nich by na svete nebol. S dávaním života musí byť nevyhnutne spojená láska. Preto, lebo deti túžia a potrebujú lásku otca a mamy," skonštatoval Chromík.
Na podujatí vystúpi kapela Smaily a spevák Peter Janků a po pochode sa uskutoční aj tombola pre deti, ktoré nakreslia obrázok s témou rodiny. „Mottom tohto 14. ročníka Hrdí na rodinu! je myšlienka, ktorá sa najviac ignoruje a ktorej sa prakticky protirečí: „Manželstvo chráni deti!“,“ doplnil Nikolov.
Témou diskusie, ktorá sa uskutoční pred pochodom o 14:00 na Jakubovom námestí bude „Online ohrozenia detí“ a diskutovať budú katolícky biskup Jozef Haľko, evanjelický biskup Ján Hroboň, právnička Jana Michaličková a detský ombudsman Jozef Mikloško ml. „A deti sa môžu tešiť na Šachuľka, ktorý ich zábavnou formou bude učiť hrať šach a tiež na skákací hrad a trampolínu,“ dodal Nikolov.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave sa uskutoční 14. ročník Národného pochodu „Hrdí na rodinu!“ pod mottom „Manželstvo chráni deti!“ © SITA Všetky práva vyhradené.
V sobotu 18. júla sa uskutoční 14. ročník Národného pochodu „Hrdí na rodinu!“. Ako informoval organizátor Anton Chromík, pochod sa začne o 15:00 na Jakubovom námestí v Bratislave. Spoluorganizátormi pochodu sú Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, asociácia „Otca mamu deťom“ a Slovenský dohovor za rodinu.
„Aj tento rok sa zhromaždíme na Jakubovom námestí v Bratislave a vyjadríme radosť z nášho povolania v rodine pochodom okruhom cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, ktorým sa vrátime naspäť na Jakubovo námestie. Toto miesto je vhodné aj pre našich najmenších účastníkov, keďže je prevažne v tieni. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby prišli v červených tričkách a priniesli si aj naše národné zástavy,“ uviedol spoluorganizátor Marek Nikolov.
To, že podujatie absolvuje už svoj 14. ročník je podľa Antona Chromíka svedectvom skutočnej vernosti mnohých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú každý rok ukázať svoju radosť zo svojho nenahraditeľného povolania v rodine. „Každý z nás je dieťaťom svojich rodičov a má otca a mamu. Bez nich by na svete nebol. S dávaním života musí byť nevyhnutne spojená láska. Preto, lebo deti túžia a potrebujú lásku otca a mamy," skonštatoval Chromík.
Na podujatí vystúpi kapela Smaily a spevák Peter Janků a po pochode sa uskutoční aj tombola pre deti, ktoré nakreslia obrázok s témou rodiny. „Mottom tohto 14. ročníka Hrdí na rodinu! je myšlienka, ktorá sa najviac ignoruje a ktorej sa prakticky protirečí: „Manželstvo chráni deti!“,“ doplnil Nikolov.
Témou diskusie, ktorá sa uskutoční pred pochodom o 14:00 na Jakubovom námestí bude „Online ohrozenia detí“ a diskutovať budú katolícky biskup Jozef Haľko, evanjelický biskup Ján Hroboň, právnička Jana Michaličková a detský ombudsman Jozef Mikloško ml. „A deti sa môžu tešiť na Šachuľka, ktorý ich zábavnou formou bude učiť hrať šach a tiež na skákací hrad a trampolínu,“ dodal Nikolov.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave sa uskutoční 14. ročník Národného pochodu „Hrdí na rodinu!“ pod mottom „Manželstvo chráni deti!“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pochod Hrdí na rodinu
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