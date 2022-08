V Bratislave sa uskutoční sprievod a benefičný koncert ku Dňu nezávislosti Ukrajiny

Charkiv je denne ostreľovaný

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Deň nezávislosti Ukrajiny si 24. augusta 2022 na Slovensku uctíme benefičným koncertom “Ukrajina: melódia nezlomných“, ktorý sa uskutoční na Hlavnom námestí v Bratislave od 20:00. Predchádzať mu bude slávnostný sprievod, ktorý o 18:00 odštartuje na ukrajinskom veľvyslanectve, cez Staré Mesto sa presunie na miesto konania sa koncertu.Charkivské národné akademické divadlo opery a baletu Mykoly Lysenka / Opera Východ je kolektívom, v ktorom sa organicky spája vernosť najlepším kultúrnym tradíciám s odvážnym hľadaním najmodernejšej formy umeleckého vyjadrenia.Práve táto kombinácia dnes premieňa Operu Východ na skutočnú modernú multikultúrnu základňu na východnej Ukrajine. Významnou udalosťou pre kolektív bolo začlenenie do Európskej opernej asociácii – „Opera Europe“ (2019). Mesto Charkiv je od roku 1726 strediskom hudobného školstva.Ruska agresia v Ukrajine umelcom nedovolí účinkovať na domovskej scéne v Charkivskom národnom akademickom divadle opery a baletu M. V. Lysenka / Opera Východ, ktorá bola založená v roku 1925.Od začiatku totálnej ruskej invázie na Ukrajinu, Charkiv je denne ostreľovaný. „Napriek zložitosti situácie, keď časť tímu sa nachádza mimo mesta a dokonca aj krajiny, Opera Východ naďalej funguje. Iniciovala sériu koncertov v protibombových úkrytoch Charkiva, vytvorila projekt 'Opera Východ: Prekonávanie vzdialenosti', pripravila turné v rámci projektu 'Ukrajina teraz a navždy', ktoré predstavujú európskemu publiku jeden z popredných ukrajinských umeleckých kolektívov a potvrdzuje, že spoločné kultúrne hodnoty, 'európsky kultúrny kód' spája naše národy," hovorí generálny riaditeľ divadla Oleh Oriščenko.Každé predstavenie sa stalo jasným emocionálnym vzplanutím a dôležitou súčasťou hlavného humanitárneho poslania, ktoré divadlo dnes nesie – priblížiť Európanom kultúru Ukrajiny a neustále im pripomínať udalosti, ktoré sa v nej dnes dejú.„Vojna pokračuje – a preto ako symbol nášho odporu voči ruskej agresii bude pokračovať aj naša sezóna, bude pokračovať humanitárny konvoj, ktorý Európanom predstaví kultúru Ukrajiny a našu nezlomnosť," dodáva Oleh Oriščenko.Ukrajina prešla dlhú cestu k vyhláseniu nezávislosti. V roku 2021 Ukrajina oslávila výročie – 30 rokov nezávislosti. Konali sa vojenské prehliadky, koncerty, festivaly, Ukrajinci obliekli vyšívanky a uväzovali si modro-žlte stuhy. V tomto 2022 sa nebudú konať žiadne obvyklé oslavy Dňa nezávislosti Ukrajiny.Ruskí okupanti sa snažia pripraviť Ukrajinu o to najcennejšie – nezávislosť, suverenitu a životy. Je možne, že ukrajinské mestá budú ostreľované agresorom riadenými strelami pravé na Deň nezávislosti Ukrajiny a Deň štátnej vlajky."Deň nezávislosti je výnimočný deň pre každého Ukrajinca a tých, ktorí sa rozhodli podporiť Ukrajinu, pretože je to deň obnovenia nezávislosti krajiny. Tento rok je veľmi dôležité ukázať svetu, že Ukrajinci sú silní, statoční a jednotní. Chceme dnes pripomenúť, že Rusko napadlo Ukrajinu. Preto sa prejdeme ulicami Bratislavy a ukážeme, že sa nevzdáme a nedovolíme, aby nám niekto vzal nezávislosť. Ukrajinci zaťali vôľu v päsť a nezlomili sa pred agresorom. Plán Ruskej federácie zmocniť sa Ukrajiny do troch dní sa úplne zrútil. Svet obdivuje silu ducha a silu ukrajinskej jednoty. Dnes Ukrajinci brania nie len svoju krajinu, svoju nezávislosť a svoju slobodu, dnes zomierajú aj za našu slobodu," hovorí Ľudmila Verbická, zakladateľka Ukrajinsko-Slovenskej iniciatívy, ktorá je hlavným organizátorom podujatia.V Bratislave Deň nezávislosti Ukrajiny uctíme veľkým benefičným koncertom Charkivského národného akademického divadla opery a baletu Mykoly Lysenka / East Opera o 20:00 na Hlavnom námestí .Program benefičného koncertu je zostavený z diel ukrajinských skladateľov a predstavuje širokú panorámu ukrajinskej hudby: od ľudových piesní, najmä takých svetoznámych ako „Ščedryk“, až po diela klasikov (S. Hulak- Artemovský, M. Leontovyč, M. Lysenko atď.) a moderných skladateľov (M. Skoryk, A. Kos-Anatoľský atď.).Koncert má charitatívny charakter a príspevky poputujú na humanitárnu pomoc Ukrajine.Koncertu bude predchádzať slávnostný sprievod od 18:00, počas ktorého účastníci prejdú mestom s ukrajinskými vlajkami od Veľvyslanectva Ukrajiny na Hlavné námestie Bratislavy.