V Bratislave ukončili prvú etapu obnovy križovatky Mierová - Hraničná

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) – Bratislavskí vodiči môžu od pondelka využívať zrekonštruovanú časť križovatky Mierová – Hraničná. Právoplatne skolaudovaná a daná do užívania bola jej časť obnovená v rámci prvej etapy, dolaďuje sa ešte svetelná signalizácia. Na tieto práce by mala v septembri nadviazať spoločnosť YIT Slovakia opravou povrchu Hraničnej ulice.Na križovatke pribudlo viacero prvkov na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti pohybu chodcov i motoristov. Ide o jazdné pruhy a svetelnú signalizáciu, ľavý odbočovací pruh z Mierovej na Hraničnú ulicu a tiež bezbariérové úpravy v mieste nových priechodov pre chodcov. Zachovaná zostala mestská hromadná doprava, jedinou zmenou bol posun zastávky v smere z mesta pred križovatku.Na tieto práce nadviaže úprava povrchu vozovky Hraničnej ulice.podotkol Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.Ďalšie práce sú naplánované na leto 2019. V rámci tejto etapy sa počíta s rozšírením pruhu na Hraničnej ulici smerom na Gagarinovu ulicu. Tým by mala byť rekonštrukcia dokončená a križovatka komplexne riadená svetelnou signalizáciou.