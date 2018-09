Coca-Cola sťahuje zo slovenských škôl sladené sýtené nápoje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) – Spoločnosť Coca-Cola HBC obmedzí predaj sladených sýtených nápojov v slovenských stredných školách. Od začiatku septembra budú jej automaty ponúkať iba nízkokalorické alebo nekalorické nápoje, informovala spoločnosť.Tento krok vyplýva z dobrovoľného záväzku európskej organizácie výrobcov sýtených nápojov Unesda, ktorej súčasťou sú aj spoločnosti The Coca-Cola Company a Coca-Cola HBC.priblížil Petr Jonák, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.Od septembra tohto roku tak budú v ponuke automatov len nekalorické a nízkokalorické nápoje. Z automatov spoločnosti by mali zmiznúť aj reklamy a logá.ozrejmil Jonák s tým, že výrobca nápojov zároveň aktívne pracuje na splnení ďalšieho záväzku Unesda. Tým je priemerné zníženie cukru v portfóliu sýtených nápojov o 10 % do roku 2020.Dobrovoľný záväzok sťahovať sladené nápoje sa podľa odhadov asociácie Unesda bude týkať 50.000 európskych stredných škôl. Zasiahnuť by tak mal približne 40 miliónov mladých ľudí v 28 krajinách. Záväzok by mal byť vo všetkých krajinách uvedený do praxe do konca tohto roka.