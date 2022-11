V Bratislave uviedli do života životopisnú knihu o hercovi F. Kovárovi

Jednoducho Ferko je názov životopisnej knihy o hercovi Slovenského národného divadla (SND) Františkovi Kovárovi, ktorú v stredu uviedli do života v Bratislave. Autorkou obrazovej biografie o divadelnom, filmovom, televíznom aj dabingovom hercovi je novinárka Silvia Lispuchová, ktorá v nej odkrýva umelcovu dušu, jeho spomienky na detstvo, mladosť a jeho životné zážitky. Publikáciu pokrstil Kovárov kolega, herec Emil Horváth.





"Je to knižka, ktorá mapuje celý môj život, to znamená knižka z môjho detstva, cez pubertu, študentské, divadelné roky, s rozličnými príhodami a s malými zamysleniami o ľuďoch, ktorí ma sprevádzali celý život, ktorí boli pre mňa vždy nesmierne dôležití," približuje Kovár.Čitateľom prezradí aj to, že v roku 1955 vyšiel v bratislavskom Večerníku článok s titulkom Usmievavý Ferko Kovár zabáva svojich spolužiakov. Malý štvrták si do školy v prírode pribalil maňuškové divadlo s úmyslom pobaviť spolužiakov. Divadlo hral aj svojím kamarátom usadeným na dvore za domom na Tabakovej ulici v Starom Meste, kde vyrastal. "Bolo to vzrušujúce, lebo od mamy som dostal aj starú perinu, ktorá poslúžila ako záves, vyrábali sme si i kulisy. Dali sme si tam aj lavičky a kto mohol, prispel desiatimi haliermi. Vtedy boli podmienky úplne iné ako dnes, akoby sa prirodzene vynárali. Ak človek v sebe pocítil, že k niečomu prináleží, tak ako ja vtedy k tomu divadielku, rozvíjal to ďalej," povedal Kovár, ktorý zažil aj zrod prvých vysielaní Slovenskej televízie, účinkoval v rozhlase, až to skončilo v Divadielku za rampami a na Vysokej škole múzických umení (VŠMU)."Jeho vždy usmiaty a príjemný vzhľad a láskavý prejav ho predurčili k tomu, aby svoj život zasvätil doskám, ktoré znamenajú svet," uvádza ku knihe o Františkovi Kovárovi vydavateľstvo Ikar. Skromný, vždy dobre naladený, pohodový a gentlemanský herec vraví, že keď človek starne, oveľa častejšie sa ponára hlbšie a hlbšie do pivnice svojej pamäti a stále sa prekvapuje, čo všetko v nej skladuje. Desiatkami pôvabných historiek zaplnil aj knižnú novinku. Zaujímavé rozprávanie je doplnené o bohatú fotografickú prílohu, ktorá je prehľadom rôznych období hercovho života či angažmánov na divadelných scénach.