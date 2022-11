Video: Duet Vánoční přání: Spevák D. Deyl s Kristínou prichádzajú s novinkou

Český spevák David Deyl pripravil pre svojich fanúšikov vianočné prekvapenie v podobe medzinárodného duetu Vánoční přání, ktorý napísal a naspieval so slovenskou speváčkou Kristínou."Inšpiráciou pri písaní tejto piesne mi bolo moje detstvo, ktoré sa odohrávalo v československom prostredí. Takže preto je to duet češtiny a krásnej slovenčiny, ktorá mňa osobne vždy ihneď prepne do detských rokov. Verím, že to budú rovnako cítiť aj ďalší milovníci Vianoc. Mal som veľkú radosť, keď Kristína s nahrávaním súhlasila a to bol zrejme kľúčový moment, aby sa mi splnilo prianie a zároveň som dostal prvý tohtoročný darček. Mojím snom bolo nadviazať na hit Svatý čas. Chcel som napísať pieseň, ktorá nebude iba ľúbivou melódiou, ale bude mať tradičný základ. Najväčšou výzvou bol angažmán Symfonického orchestra Českého rozhlasu. Spolupráca s takým telesom je vždy niečím mimoriadnym. Prístupom a profesionalitou veľmi pomohol David Solař, ktorý celú pieseň zaranžoval," uviedol pre médiá David Deyl."Davidove pozvanie ma naozaj veľmi potešilo. Teším sa, že som si spolu s ním zaspievala v tejto krásnej vianočnej skladbe, ktorá má veľkolepý nádych. Vianoce sú pre mňa od detstva doslova anjelským obdobím a cítim, že táto pieseň v sebe nesie tú pravú radostnú atmosféru, ktorú verím, že sme zachytili aj vo videoklipe," doplnila pre TASR Kristína.Vianočný duet Davida Deyla a Kristíny sprevádza aj sviatočne ladený videoklip. "Vianoce sú pre mňa oslavou tradícií a chvíľami s rodinou. Oboje sme s režisérom Viktorom Odehnalom chceli preniesť i do videoklipu a diváci môžu sami posúdiť, ako sa nám to podarilo," hovorí spevák a dodáva: "Želal by som si, aby sa poslucháčom pieseň Vánoční přání páčila a hudobne dofarbila Vianoce u nich doma."