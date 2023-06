V Bratislave vznikla nová stomatologická klinika. Klientom pripravia liečebný plán na mieru

Liečebný plán ušetrí čas aj rodinný rozpočet

Dôraz na prevenciu a päťročná záruka

Komplexná detská stomatológia

Špičkové technológie v rámci Slovenska

8.6.2023 (SITA.sk) -"Podarilo sa nám zostaviť tím skúsených expertov z rôznych oblastí stomatológie, takže dokážeme malým aj dospelým klientom ponúknuť komplexné služby vrátane chirurgických zákrokov. Aktuálne prijímame nových klientov aj kandidátov na ťažšie zákroky, rovnako i pacientov, ktorých odporučia iní špecialisti či všeobecní lekári," hovoría dodáva: "Naša stomatológia je založená na špičkovom vybavení, skúsenostiach a zmysle pre detail. Ošetrujeme všetko na jednom mieste, bezbolestne a pokiaľ je to možné, počas jednej návštevy."Tím špecialistov kliniky stavia svoju prácu na. Plán liečby vytvorí vyšetrujúci stomatológ hneď na prvom stretnutí – na vstupnom vyšetrení. Pacienti tak presne vedia, čo ich čaká, čo sa bude diať aj koľko to bude stáť. "Klinika je plne prístrojovo vybavená, teda načasovanie všetkých ošetrení máme plne vo vlastných rukách," vysvetľuje MUDr. Sabo.Ošetrujúci stomatológovia a špecialisti môžu vyriešiť väčšinu klientových problémov so zubami za kratšie obdobie a na jednom mieste. Pacient sa tak nemusí opakovane vracať či navštevovať viacero zariadení, čím šetrí nielen čas, ale aj peniaze. "Liečebný plán KRÄU CLINIC sme vytvorili na základe našich dlhoročných skúseností a dostane ho každý náš klient. Plán nastavujeme s tímom tak, aby sme natrvalo vyriešili zdravotné problémy pacienta na jednom mieste. Cieľom kliniky je pracovať s klientmi preventívne a finančne náročnejším zákrokom sa tak snažíme predchádzať," dodávaLiečebný plán obsahuje zoznam zákrokov vrátane vopred dohodnutých termínov, ktoré si môže klient sám zvoliť, a rozpočet. "Každý pacient aj niekoľko týždňov či mesiacov vopred vie, aké zákroky ho čakajú a v akej cene. Klient tak šetrí čas aj peniaze a výdavky na zákroky si môže naplánovať," vysvetľuje Michal Sabo a dodáva: "Naším cieľom je vyhýbať sa multiplikovaným návštevám. To znamená, že sa snažíme čo najviac problémov vyriešiť na jednom stretnutí, aby klient nemusel kliniku navštevovať viackrát kvôli jednému zákroku."Pacienti si môžu vo svojej zdravotnej poisťovni požiadať o preplatenie časti nákladov za vykonané zákroky. Stačí kliniku požiadať o vypracovanie potrebných podkladov, ktoré poisťovňa vyžaduje.Preventívnymi opatreniami a správnym nastavením pacienta, spolu so správnym trvácnym ošetrením, na ktoré KRÄU CLINIC dáva päťročnú záruku, na klinike predchádzajú opakovaným problémom v budúcnosti, ktoré by si vyžadovali náročné riešenia."V prípade, že sú náročné riešenia už nevyhnutné, sme schopní ich kvalitne a bezbolestne zrealizovať," dodáva MUDr. Sabo. Prevencia chráni nielen rozpočty pacientov, ale aj ich vlastné zuby. Tie vďaka správnej dentálnej hygiene a včasnej diagnostike vydržia dlhšie, náročné a drahé protetiky či implantáty sa tak stanú až sekundárnym riešením.Klinika ponúka pre svojich klientov aj ošetrenie špeciálnym prístrojom na dentálnu hygienu EMS Airflow Prophylaxis Master, ktorý zvyšuje komfort pacienta, znižuje prípadnú pozákrokovú citlivosť a zároveň je extrémne šetrný k tkanivám. Aj vďaka tomu nie je problém ošetrenie opakovať aj častejšie, podľa individuálnej potreby a životného štýlu klienta.Nová klinika KRÄU CLINIC ponúka služby nielen pre dospelých, ale aj pre detských pacientov. Súčasťou kliniky je dentálna hygiena a detská stomatológia s hracím kútikom, prispôsobená špecifickým nárokom, ktoré si ošetrenie detí vyžaduje."O služby detského zubára je veľký záujem nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Detskí pacienti vyžadujú špeciálnu pozornosť, inovatívne metódy, ktoré im radi poskytneme. Pri detských pacientoch sa sústreďujeme nielen na ošetrenie detského klienta, ale aj na rozvíjanie správnych návykov a starostlivosti, ktoré sú nevyhnutné pre budúci zdravý vývoj trvalého chrupu, a teda sú veľmi efektívnou formou prevencie," uzatvára M. Sabo.Klinika je vybavená modernými špičkovými prístrojmi ako napríklad unikátnym laserom fotona lightwalker AT-S, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku. Využíva sa napríklad na ošetrenie zubných kanálikov, paradentózy, pri chirurgii mäkkých tkanív, na biostimuláciu citlivých zubov a zubných krčkov. Navyše sa využíva aj na skvalitnenie adhézie, teda lepenia estetických výplní či keramických náhrad.Súčasťou prístrojového zariadenia je aj CT, špičkový prístroj na dentálnu hygienu EMS Airflow Prophylaxis Master, CAD-CAM systémy, röntgeny, sterilizačné jednotky a prístroj na skenovanie a modelovanie a výrobu koruniek na počkanie. Technológie využívajú nielen zubní lekári, ale aj špecialisti ako dentoalveolárni chirurgovia, implantológovia, ortodont, dentálni hygienici, asistenti či sestry.Informačný servis