V úplatkárskej kauze Slotu mal vypovedať aj bývalý žilinský sudca Polka, odmietol však a schytal pokutu

aktualizované 8. júna, 11:20



Svedok Polka nechcel vypovedať

Sudca mu uložil pokutu tisíc eur

Na stretnutí mal byť Slota opitý

Slota vyhlásil, že je nevinný

8.6.2023 (SITA.sk) -V úplatkárskej kauze bývalého predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a exprimátora Žiliny Jána Slotu prišiel vo štvrtok pred sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vypovedať bývalý žilinský sudca Pavol Polka Svedok hneď na úvod uviedol, že nemôže vypovedať, lebo nebol zákonným spôsobom zbavený povinnosti mlčanlivosti a nemôže hovoriť o veci, v ktorej v rámci senátu rozhodoval.Sudca s týmto nesúhlasil, pretože podľa neho predmetom konania nie sú skutočnosti, o ktorých sa svedok dozvedel pri výkone povolania, ale „má svedčiť o svojich kontaktoch, prípadne konaní alebo aktivitách, ktoré sa nedotýkajú jeho funkcie v rámci rozhodovacej činnosti, ale sa dotýkajú trestnej činnosti inej osoby,“ dodal sudca, ktorý uviedol, že bývalému sudcovi Polkovi môže uložiť pokutu za neoprávnené odopretie výpovede.Sudca po krátkom prerušení hlavného pojednávania rozhodol o uložení poriadkovej pokuty bývalému sudcovi vo výške 1 000 eur. Podľa sudcu ide zo strany Polku o neoprávnené odopretie výpovede. Predvolaný svedok podal na mieste sťažnosť.„Z krátkeho odôvodnenia súdu nezisťujem dôvod pre splnenie zákonných podmienok pre uloženie poriadkovej pokuty,“ konštatoval bývalý sudca. „Celá táto kauza je o výkone funkcie sudcu, a preto sa vzťahuje na moje povinnosti príslušný paragraf,“ dodal Polka, ktorý namietol aj neprimeranú výšku poriadkovej pokuty.Polka využil svoje právo a odmietol vo veci vypovedať, podľa neho nielen pod hrozbou poriadkovej pokuty, ale aj vo vzťahu k jej uloženiu. Sudca preto rozhodol o čítaní jeho výpovedí z prípravného konania.Polka v prípravnom konaní popisoval dve stretnutia s obžalovaným, ale popiera, že by rozhodoval na základe nejakej jeho intervencie a úplatku. Ján Slota mu mal ukázať nejaké rozhodnutie z Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, ale v rozhovore nepadla žiadna zmienka o peniazoch. Na druhom zo stretnutí mal Ján Slota pred neho položiť peniaze, ale on ich v ruke nemal a nevie ich presnú sumu.Bývalý sudca uvádza, že na stretnutiach mal obžalovaný dosť vypité a hovorí, že keď odmietol od neho peniaze, tak mu vulgárne vynadal. Intervencia od obžalovaného, ktorý bol navyše opitý, podľa Polku jeho rozhodovanie v prípade neovplyvnila. Súd pokračuje čítaním listinných dôkazov.Bývalý sudca Polka bol už odsúdený pre pokračovací zločin prijímania úplatku, keď v marci 2021 sudca schválil dohodu o vine a treste a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní päť rokov s probačným dohľadom. Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest vo výške 150-tisíc eur. Dnes Polka hovorí, že túto dohodu urobil pod nátlakom a robí príslušné právne kroky.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžaloval Jána Slotu z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci. Podľa obžaloby prijal v dvoch skutkoch úplatky pre bývalého sudcu Krajského súdu v Žiline Pavla P., raz vo výške 5-tisíc eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si mal polovicu nechať.Obžalovaný odmietol uzavretie dohody o vine a treste a uviedol, že je nevinný. Sudca po výpovedi Jána Slotu vyhovel jeho žiadosti, aby sa nemusel na hlavnom pojednávaní až do ukončenia zúčastňovať.V kauze počas prvého pojednávacieho dňa 7. júna sa pred súd dostavili dvaja kľúčoví svedkovia. Prvým bol Vladimír Machaj, ktorý mal dvakrát intervenovať v rámci svojho prípadu dopravnej nehody z roku 2010 v odvolacom konaní na Krajskom súde v Žiline.Druhý svedok Roman Kudláček odmietol vypovedať, ale podľa čítanej výpovede z prípravného konania mal sprostredkovať stretnutie Macháčka s obžalovaným Jánom Slotom a sprostredkovať odovzdanie úplatkov. Obidvaja svedkovia Machaj aj Kudláček boli vylúčení na samostatné konanie.