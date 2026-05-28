Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
V Bratislave začal festival BRaK 2026, súčasťou otvorenia bolo odovzdanie Ceny Eugena Gindla – FOTO
Slávnostné otvorenie sa konalo v stredu 27. mája v Divadle P. O. Hviezdoslava. Festival BRaK 2026 v hlavnom meste odštartoval, otvorilo ho slávnostné odovzdávanie Ceny Eugena ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie sa konalo v stredu 27. mája v Divadle P. O. Hviezdoslava.
Festival BRaK 2026 v hlavnom meste odštartoval, otvorilo ho slávnostné odovzdávanie Ceny Eugena Gindla a večer literatúry, hudby, reportáže a divadelných interpretácií. Slávnostné otvorenie sa konalo v stredu 27. mája v Divadle P. O. Hviezdoslava, večer režírovala Hana Launerová a ponúkol prehliadku toho najzaujímavejšieho, čo aktuálny ročník festivalu prinesie.
Ako priblížili organizátori podujatia, návštevníctvo si mohlo vypočuť inscenované ukážky štyroch literárnych diel od Constance Debré, Maríe Elísabet Bragadóttir, Michala Habaja a autorského kolektívu zbierky Nemastná-neslaná z vydavateľstva KK Bagala. „O interpretáciu sa postarali herci Henrieta Mičkovicová, Adam Marenišťák a Kristína Spáčová. Atmosféru večera doplnili hudobné vystúpenia arménskej speváčky a klaviristky Karin Sarkisjan a gajdoša Mateja Beňa. Programom sprevádzali Andrea Makýšová Volárová a Zuzana Golianová,” uvádzajú organizátori.
V rámci slávnostného ceremoniálu bola tiež odovzdávaná Cena Eugena Gindla za celoživotné aktivity v tvorbe reportáží. „Ocenenie nesie meno významného slovenského reportéra, publicistu a scenáristu Eugena Gindla (1944 – 2021) a každoročne upozorňuje na význam reportáže ako žánru reflektujúceho spoločenské dianie a podporujúceho demokratické princípy,” priblížili organizátori.
V treťom ročníku ocenenia sa jeho laureátom stal poľský reportážny autor Mariusz Szczygieł. Ide o jedného z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej poľskej reportážnej scény, patrí tiež medzi najvýznamnejšie osobnosti európskej literárnej reportáže. Novinár, spisovateľ a spoluzakladateľ vydavateľstva Dowody na istnienie aj varšavského Inštitútu reportáže je aj držiteľom viacerých prestížnych ocenení, napríklad Európskej literárnej ceny či poľskej ceny Nike.
Slovenskí čitatelia ho môžu poznať vďaka knihám ako Urob si raj a Nie je, ktoré vyšli vo vydavateľstve Absynt. Laureáta vyberala medzinárodná porota tvorená Jakubom Patočkom, Rafałom Majerekom, Miroslavou Vallovou, Mirou Sojkovou a Františkom Malíkom.
Ocenenie založil publicista Tomáš Hučko, jeho vizuálnu identitu vytvoril grafický dizajnér Matúš Hnát a cenu navrhol umelecký teoretik, sochár a reštaurátor Jakub Huba. Zuzana Gindl-Tatárová je čestnou ambasádorkou ocenenia.
„Tvorba Mariusza Szczygieła sa bezpochyby hlási k duchu, v ktorom bola Cena Eugena Gindla založená. Jeho knihy a reportáže spájajú výraznú literárnu formu s hlbokým záujmom o človeka i spoločnosť. A ukazujú, že reportáž môže byť nielen presná v detailoch, ale aj umelecky pôsobivá. Autor pristupuje k hrdinom a hrdinkám svojich reportáží s úctou a empatiou. Dokáže citlivo zachytiť krehké momenty ľudských osudov a zároveň ich zasadiť do širšieho historického i spoločenského rámca,“ vraví člen poroty Rafał Majerek.
Slávnostným otvorením sa symbolicky začal niekoľkodňový program festivalu BRaK a potrvá do nedele 31. mája 2026. Do centra Bratislavy prináša predajnú výstavu kníh s rekordným počtom knižných vydavateľov, ale aj konferenciu, diskusie, autorské čítania, koncerty, performancie, detský program či živú maľbu a stretnutia domácich a zahraničných autorov a autoriek. Vstup na celé podujatie je bezplatný, kompletný program festivalu možno nájsť na www.brakfestival.sk.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave začal festival BRaK 2026, súčasťou otvorenia bolo odovzdanie Ceny Eugena Gindla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Inscenované ukážky
Tretí ročník
Cena Eugena Gindla
