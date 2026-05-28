 Štvrtok 28.5.2026
 Meniny má Viliam
28. mája 2026

Video: Film Pět švestek vstúpil do slovenských kín. Režisér Jan Svěrák: „Vezmite rodičov do kina!”



V stredu 27. mája 2026 sa v bratislavskom kine Cinemax Bory Mall uskutočnila slávnostná slovenská premiéra najnovšieho filmu oscarového režiséra Jana Svěráka Pět švestek.



Pred slovenských divákov predstúpila štvorica členov tvorivej delegácie – režisér Jan Svěrák, kameraman a strihač František Svěrák, skladateľ Michal Novinski a slovenská hudobníčka Nina Kohout. Hravá a dojímavá komédia o piatich priateľoch, ktorí sa rozhodnú vziať život ešte raz do vlastných rúk a vyplávať na more, vstupuje od štvrtka 28. mája 2026 do bežnej kinodistribúcie. Slovenským distribútorom je spoločnosť Magic Box Slovakia.

Jan Svěrák privítal slovenských divákov osobne a film im odporučil so slovami, ktoré odzneli aj v rozhovoroch k filmu: „Prial by som si, aby ľudia zistili, že v tom nie sú sami. Že staroba nemusí byť zlá etapa života, ak si zachováme nadhľad, optimizmus a odvahu. Takže – zbaľte si to najnutnejšie a vezmite rodičov do kina."

Režisér v Bratislave priblížil aj filozofiu, na ktorej je film postavený. „Film je o hľadaní slobody. Kým mladí majú slobodu veľmi širokú, staroba nám robí rôzne obmedzenia a tým ju zužuje. Aj v tých malých mantineloch sa však dá žiť slobodne – podľa uhla pohľadu," uviedol Jan Svěrák. Príbeh sa nesie aj v duchu prípravy na neskoršie životné etapy: „Ide o to nájsť odpoveď a pripraviť sa už teraz, kým nám to myslí. Keď nás potom začne všetko bolieť a ten široký rozhľad sa nám začne zužovať, už sa takto nebudeme vedieť rozhodnúť. Keď si to naplánujeme dnes, prídeme k tomu plánu pripravení."

Film vznikal autenticky – v malom štábe, priamo na mori. „Sme na mori, loď sa hojdá, zapadá slnko – a keď to herci povedia, je to jednoducho pravda," opísal režisér jedinečnú atmosféru natáčania. Pripomenul aj cenu, ktorú si takýto spôsob práce vyžaduje: „Ak chcete slobodu, jej cenou je neistota. Všetko je neisté. Ale keď to vezmete ako súčasť dobrodružstva, je to v poriadku."

O hudbe, ktorá vo filme zohráva veľmi výraznú rolu, hovoril skladateľ Michal Novinski, štvrtýkrát spolupracujúci so Svěrákom. „Jednou z predností Honzu Svěráka je, že hudba je pre neho vo filme naozaj dôležitá – čo v našich končinách nie je samozrejmé. Je to výhoda a zároveň veľmi záväzná vec," hovorí Novinski. Tentoraz prizval ku spolupráci slovenskú hudobníčku Ninu Kohout: „Skladanie hudby je osamelá práca a ja som už bol trochu unavený – niektoré veci sa mi začali opakovať. Touto spoluprácou som znova získal radosť a zmysel. Vlastne nás to baví. Pre mňa je super, že pracujeme vo dvojici a zodpovednosť sa trochu rozloží."

Novinski zároveň priblížil filozofiu ich práce: „V mojich vlastných filmoch veľakrát ego nedovolilo ísť ďalej. Toto je však kolektívne dielo – nie je to film k hudbe, ale hudba k filmu. A myslím, že Nina veľmi rýchlo pochopila, ako k tomu pristúpiť."

Pre Ninu Kohout je Pět švestek prvou celovečernou filmovou skúsenosťou. „Tento svet filmu bol pre mňa – a stále je – úplne nový. Vždy to bol môj sen, lebo som obrovský milovník filmov. Vždy som mala pocit, že je to práca, ktorá by ma vedela nadchnúť," zverila sa Nina Kohout. K spolupráci s Michalom Novinskim dodáva: „Mala som najlepšieho lektora, akého som na to mohla mať. Vlastnými skúsenosťami by sa človek k tomu dostával rok. Rozprávame sa veľmi otvorene – aj čo sa týka pochvál i kritiky, nie je tam žiadny filter. Tým pádom je človek v bezpečnom prostredí a strašne veľa sa môže naučiť."

Pri komponovaní soundtracku autori nepostupovali cez jednotlivé postavy. „Nepremýšľali sme v kontexte postáv. Vytvorili sme svet filmu," vysvetlila Nina Kohout. „Sú to také metafyzické veci – život, starnutie, opakovanie. Je tam prítomná smrť, je tam všeličo," doplnil Michal Novinski.

Pět švestek je dojímavá aj hravá komédia o priateľstve, láske, odpustení a o tom, že chuť žiť a hľadať slobodu môže človeka sprevádzať v každej životnej etape. Film stojí na silnom hereckom obsadení – Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák – a vznikal v autentickom prostredí na mori. „My Česi máme radi, keď sa dojatie a smiech miešajú dokopy. Je to taký osviežujúci koktail," uzatvára Jan Svěrák.

 

Film vstupuje do slovenských kín v distribúcii spoločnosti Magic Box Slovakia.


