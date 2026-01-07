Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova    Regióny

07. januára 2026

V Bratislave začali so zberom živých vianočných stromčekov, k dispozícii je 730 drevených ohrádok


Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu začala od stredy 7. januára so zberom živých vianočných stromčekov v rámci projektu ...



677bc035bea3a207841714 676x450 7.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu začala od stredy 7. januára so zberom živých vianočných stromčekov v rámci projektu Druhý život stromčekom.


Ako informuje hovorkyňa OLO Zuzana Balková, obyvatelia môžu počas januára a februára odkladať odzdobené stromčeky do jednej zo 730 drevených ohrádok, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Čo robiť, ak je ohrádka poškodená?


Hovorkyňa upozorňuje, že do ohrádok patria výhradne živé stromčeky bez ozdôb, plastových obalov, tašiek či kvetináčov. Umelé stromčeky, záhradný odpad ani iný odpad do ohrádok nepatria.

„Ak je ohrádka plná, poškodená alebo polámaná, obyvatelia ju môžu nahlásiť prostredníctvom kontaktného formulára alebo interaktívnej mapy na stránke www.olo.sk/stromceky," uvádza Balková.

Dve Novoročné mulčovačky


Zber stromčekov budú realizovať od 7. januára do 13. februára, pričom v prvých dvoch týždňoch OLO posilní zvozy. Stromčeky následne materiálovo zhodnotia – časť sa premení na knižnice, časť na mulč. 

„Zároveň si dovoľujeme pripomenúť dve Novoročné mulčovačky, kde si budú môcť obyvatelia odniesť mulč domov. Prvá bude 17. januára v Dúbravke, druhá 24. januára v Petržalke," doplnila hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - V Bratislave začali so zberom živých vianočných stromčekov, k dispozícii je 730 drevených ohrádok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vianoce Vianočný stromček zber vianočných stromčekov
