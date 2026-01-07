|
Streda 7.1.2026
Meniny má Bohuslava
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
07. januára 2026
V Bratislave začali so zberom živých vianočných stromčekov, k dispozícii je 730 drevených ohrádok
Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu začala od stredy 7. januára so zberom živých vianočných stromčekov v rámci projektu ...
7.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu začala od stredy 7. januára so zberom živých vianočných stromčekov v rámci projektu Druhý život stromčekom.
Ako informuje hovorkyňa OLO Zuzana Balková, obyvatelia môžu počas januára a februára odkladať odzdobené stromčeky do jednej zo 730 drevených ohrádok, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach Bratislavy.
Hovorkyňa upozorňuje, že do ohrádok patria výhradne živé stromčeky bez ozdôb, plastových obalov, tašiek či kvetináčov. Umelé stromčeky, záhradný odpad ani iný odpad do ohrádok nepatria.
„Ak je ohrádka plná, poškodená alebo polámaná, obyvatelia ju môžu nahlásiť prostredníctvom kontaktného formulára alebo interaktívnej mapy na stránke www.olo.sk/stromceky," uvádza Balková.
Zber stromčekov budú realizovať od 7. januára do 13. februára, pričom v prvých dvoch týždňoch OLO posilní zvozy. Stromčeky následne materiálovo zhodnotia – časť sa premení na knižnice, časť na mulč.
„Zároveň si dovoľujeme pripomenúť dve Novoročné mulčovačky, kde si budú môcť obyvatelia odniesť mulč domov. Prvá bude 17. januára v Dúbravke, druhá 24. januára v Petržalke," doplnila hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave začali so zberom živých vianočných stromčekov, k dispozícii je 730 drevených ohrádok © SITA Všetky práva vyhradené.
