Streda 7.1.2026
Meniny má Bohuslava
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
07. januára 2026
P. Kotlár: M. Šutaj Eštok je slabý, nedali mi kompetencie
Minister vnútra Šutaj Eštok v rozhovore uviedol, že Kotlár by mal priniesť výsledky, ktoré od neho vláda očakáva.
Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je podľa splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanca Národnej rady SR zvoleného za SNS Petra Kotlára slabým ministrom vnútra. Neodhalil nič a potrebuje na niekoho hodiť vinu. Nebyť Kotlára, minister nemá ani dáta, s ktorými „nechce pracovať“. Kotlár to uviedol v reakcii na ministrove vyjadrenia o tom, že splnomocnenec vlády má priniesť výsledky.
„Nerozumie ani odbornej stránke veci, z ktorej vyplývajú aj nezmyselné výdavky zo štátneho rozpočtu. Nechce vidieť zodpovednosť pôvodných zamestnancov z obdobia Covidu, pretože sú v súčasnosti zamestnanci rezortu Hlasu,“ uviedol Kotlár.
Vyhlásil tiež, že minister môže požiadať predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) o odvolanie splnomocnenca. Skonštatoval, že mu vláda nedala dostatočné kompetencie a účelovo ho drží v úrade, aby predložil správu, ktorá by ukázala, čo všetko sa dá zistiť z „nijakej pozície“.
„Šutaj Eštok nech neposudzuje moju úroveň a rozsah znalostí a postupov. Pokojne nech pokračuje v popise mojich kompetencií, ja si premyslím, čo sa ešte dá zaistiť ako dôkaz. Pán vnútra nech dokáže, že je muž činu, a nech presvedčí voličov, že právo, poriadok a spravodlivosť majú v našej krajine pevné postavenie,“ vyhlásil Kotlár a vyzval ministra, aby sa mu nestaral do kompetencií, pretože ani on sa nestará do tých jeho.
Minister vnútra Šutaj Eštok v rozhovore uviedol, že Kotlár by mal priniesť výsledky, ktoré od neho vláda očakáva. Myslí si, že ak toho nie je schopný, vládny kabinet by ho mal vymeniť. Svoju zmysluplnú agendu by mal podľa neho splnomocnenec konečne doručiť.
