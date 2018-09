V bratislavskej Dúbravke sú dvaja kandidáti na starostu

Dúbravka, ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. septembra (TASR) – V Dúbravke by mali zviesť boj o post starostu v novembrových komunálnych voľbách dvaja kandidáti, dve kandidátne listiny prijala do utorňajšieho (11.9.) termínu miestna volebná komisia. TASR o tom informovali z úradu mestskej časti.Oficiálny zoznam kandidátov zverejnia po ich zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou.Svoju opätovnú kandidatúru už uplynulý víkend oznámil súčasný starosta Martin Zaťovič. Mal by byť kandidátom širokej pravicovej koalície. Podanie kandidatúry na starostku Dúbravky pre TASR potvrdila aj Iveta Petrušková, v súčasnosti v samosprávnych orgánoch Dúbravky pôsobiaca v komisii kultúry mestskej časti. Aj ona bude kandidovať s politickou podporou.Miestna volebná komisia prijala takisto 47 kandidátnych listín uchádzačov o post poslanca mestskej časti. Zastupiteľstvo v Dúbravke má 25-členný zbor.Novembrové komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.