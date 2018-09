Portugalská inflácia sa v auguste spomalila na 1,2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 12. septembra (TASR) - Portugalská inflácia sa v auguste spomalila a bola najnižšia za 3 mesiace.Index spotrebiteľských cien v auguste 2018 medziročne stúpol o 1,2 % po zvýšení o 1,6 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol portugalský štatistický úrad a potvrdil svoj odhad zverejnený 31. augusta. To bolo najmenej od mája.Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií a čerstvých potravín, sa spomalila na 0,6 % z 1 % v júli.Čerstvé potraviny zdraželi o 1,1 % po tom, čo v júli ich ceny stúpli o 1,3 %. Tempo rastu cien energií sa znížilo na 7,4 % zo 7,7 %.V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien klesol o 0,3 %. V júli padol o 0,6 %.Harmonizovaný index spotrebiteľských cien sa v auguste medziročne zvýšil o 1,3 % po +2,2 % v júli. To bol jeho najslabší nárast za 3 mesiace.