V bratislavskej Galérii Z je prvá výstava slovenskej asambláže

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) – Pestré podoby asambláže od slovenských výtvarníkov sú na výstave Dokopydanie v bratislavskej Galérii Z. Výber z tvorby 39 nežijúcich a súčasných autorov prezentuje 68 nástenných a priestorových diel rôznej veľkosti i najrozličnejšieho materiálu. Viaceré z nich sú vtipné.uviedol pre TASR kurátor výstavy Miro Procházka.Jeho zámerom je ukázať verejnosti prierez prístupov a tendencií v tejto tvorbe. Pri klasickej asambláži sú na ploche obrazu rozličnými technologickými postupmi (lisovaním, viazaním, zváraním, nitovaním) upevnené ďalšie predmety alebo ich časti. Môžu sa aj akumulovať a vzniká zoskupenie rovnakých úžitkových predmetov, čím nadobúdajú novú estetickú kvalitu. Diela sa tvoria aj priradením nájdených vecí. Ďalšou odnožou asambláže je záchytný obraz, ktorý vzniká spontánnym nalepením a upevnením pozostatkov udalosti, napríklad večere, na podklad, čím sa stáva dokumentom a suvenírom uzavretého procesu reality.Najstarší objekt je Hlava od Teodora Lugsa. Zostavil ho z robotníckeho náradia v 50. rokoch minulého storočia.informuje kurátor.V expozícii majú diela významní autori Jozef Jankovič, Stano Filko, Juraj Bartusz, Karol Baron, Vlado Popovič, Peter Roller, Viktor Hulík, Igor Minárik, Eva Cisárová či Mira Haberernová. Návštevník sa pousmeje pri Autoportréte Petra Rónaia, dielach Patrika Kovačovského (Vodca, Kozmonaut zasiahnutý vesmírnym odpadom), Erika Bindera (Trojhuslie, Hviezdny prach), Emílie Hodasovej (Zlatý padák), Dezidera Tótha (Kaplnka, Podstavec pod pomník) či prvom nemom hudobnom nástroji Symphony No. 1. od Miloša Koptáka. Ivica Krošláková vytvorila veľavravný obraz Mlčanie, Bohuš Kubinský dvojmetrový objekt Meditácia, Otis Laubert dielo Viacnásobný modrý Mauricius.Umelci často používajú odpadový materiál, drevo, kov, špagát, plech, vidly, staré peniaze, hrdzavé klince a iné drobnosti. Mikle zostavil tohtoročný veľkorozmerný objekt SHA-737 z viacerých rovnakých kovových lesknúcich sa častí. "Sú to sedačky z lietadla Boeing 737," prezradil pre TASR autor.Všetky diela pochádzajú zo súkromných zbierok a majetku autorov.dodal Procházka.Výstava potrvá do 21. októbra.