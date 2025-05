V bratislavskej Rači sa bude cez víkend hodovať, tradičné podujatie prinesie aj obmedzenia pre autá

2.5.2025 (SITA.sk) - Počas soboty a nedele 3. a 4. mája sa v Bratislave uskutočnia tradičné Račianske hody. Ako informuje referent komunikácie mestskej časti Miroslav Vajs, samospráva pripravila pre návštevníkov víkend plný tradícií a hodového programu. Hody otvoria v sobotu o 14.00 a tradične sa predstavia miestne talenty v programe Račania Račanom.„Čakajú Vás vystúpenia hudobných a tanečných skupín, program pre deti pod vedením divadla Oskar, výstavy, kolotoče, degustácia vína i stánky s chutným jedlom," priblížil hovorca.Headlinermi sobotňajšieho večera budú skupiny Le Payaco a „slovenský Beatles“ v podobe formácie The Backwards. „V nedeľu sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenie Duo Jamaha a Peter Juhás & band," dodal Vajs.K hodovaniu už tradične patrí aj súťaž o Najlepší hodový koláč. „Súťaží sa v kategóriách zákusok a kysnutý koláč a výhercovia si odnesú poukážky na nákup v sieti Kaufland a Rád račianskej varešky 2025," poznamenal hovorca. Centrum Rače bude pre automobilovú dopravu uzavreté, a preto návštevníkom odporúčajú využiť verejnú dopravu. Počas víkendu budú posilnená premávka električky 3 do Rače.„Račianske hody sú oslavou výročia posvätenia kostola (1. máj) a sviatku jeho patrónov – apoštolov Filipa a Jakuba (3. máj), ktorým je tento kostol zasvätený. Dalo by sa povedať, že v Rači máme dvojité hody – slávime výročie posvätenia kostola a zároveň aj sviatok jeho patrónov“, pripomenul račiansky farár Zdenko Sitka. Kompletný program Račianskych hodov 2025 je zverejnený na webe /www.raca.sk/racianske-hody-2025.